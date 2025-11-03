Биыл Алматының 100 әлеуметтік нысаны мен ірі сәулет құрылысы жарықтандырылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы әкімі Дархан Сатыбалды төрағалығымен қаланың сыртқы және сәулеттік жарықтандыру жүйесін жаңғырту жөнінде кеңес өтті. 2025 жылдың қорытындысы қаралып, міндеттер айқындалды.
2025 жылы жарықтандыруды жаңғырту жұмыстары 18 учаскеде жүргізілді, оның 12-сі аяқталды. Барлығы 10,5 мыңнан астам жаңа шам орнатылды, 4,2 мыңнан астам қолданыстағы шам ауыстырылды және 4,1 мың торшер шамдары орнатылды. Бұл магистральдардың, тұрғын аудандардағы көшелердің және жүргіншілер аймақтарының жарық деңгейін едәуір арттыруға мүмкіндік берді.
Бұрын жарықтандырылмаған аумақтарға ерекше назар аударылады. Бағдарлама аясында қосымша 301 учаске жарықпен қамтамасыз етіліп, 2086 жарық нүктесі орнатылды. Бірқатар ауданда жұмыс толығымен аяқталды, қалғандары бітуге жақын.
Жиында бағдарламаны іске асыруда «Алматы Қала Жарық» МКК және аудан әкімдіктері ерекше рөл атқаратыны атап өтілді. Ғимараттарды сәулеттік жарықтандыру маңызды бағыт болып табылады: биыл қаланың 100 әлеуметтік инфрақұрылым нысаны мен ірі сәулет құрылысын жарықтандыру толығымен бітті.
2026 жылдың соңына дейін жалпы ұзындығы 339 км 80-нен астам көшеде сыртқы жарықтандыру желілерін жаңғырту және қосымша 11 300 шам орнату жоспарланған. Сондай-ақ, жүргіншілер аймақтарын жарықтандыру жұмыстары жалғасады — 88,5 шақырым тротуарға 1500-ден астам торшер шамы мен 1000 кронштейн жоспарланған.
Дархан Сатыбалды жұмыстарды мерзімінде орындау, монтаждау сапасын арттыру және жүйелі бақылау қажеттігін атап өтті.
«Тұрғындардың қауіпсіздігі мен жайлылығына басымдық беріледі. Жарықтандыруды жаңарту қалалық ортаның сапасына тікелей әсер етеді. Белгіленген кестені қатаң сақтау, мердігерлерге бақылауды күшейту және қазіргі мәселелерді жедел шешу қажет», — деді әкім.
Сондай-ақ, сәулеттік жарықтандыру бағдарламасын кеңейту, білім беру мекемелеріне, емханаға, аулаға, мәдени ошақтарға назар аудару тапсырылды.
Айта кетейік, Алматыда жаңа демалыс орындары ашылды.