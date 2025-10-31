Алматыда жаңа демалыс орындары ашылды
АСТАНА. KAZINFORM – Алматының Түрксіб ауданында абаттандыру жұмыстары қарқынды жалғасып келеді. Аудан тұрғындарының игілігі үшін бірнеше жаңа демалыс аймақтары – серуен аллеяларынан бастап спорт алаңдарына дейін ашылды. Бұл туралы Түрксіб ауданының әкімдігі хабарлады.
Жас Қанат шағынауданында, Хасанғалиұлы көшесінде, жайлы қоғамдық кеңістік құрылды: асфальт және тротуар тастары төселіп, көгал егілді, жарықтандыру мен бейнебақылау камералары, перголалар, орындықтар және қоқыс жәшіктері орнатылды. Енді мұнда тұрғындар таза ауада жайлы жағдайда уақыт өткізе алады.
Сондай-ақ, Жас Қанат шағынауданында (1/42 үй) балалар және спорт алаңы жаңартылды. Футбол алаңы жөнделіп, резеңке жабыны ауыстырылды, жаңа ойын кешендері, жаттығу құрылғылары, көше шамдары мен қоршаулар орнатылды. Жаңарған аумақ аудан балалары мен жасөспірімдерінің сүйікті демалыс орнына айналды.
Магнитная көшесінде заманауи серуен аймағы абаттандырылды. Мұнда тротуар тас төселіп, орындықтар мен қоқыс жәшіктері, сәндік перголалар және суару жүйесі орнатылды. Бұл аумақ шағынаудан тұрғындары үшін жаңа жайлы серуен және демалыс орнына айналды.
Аймауытов көшесінде жарықтандыруы, орындықтары және сәндік элементтері бар жаяу жүргіншілер аймағы пайда болды.
Бульвар бойын жас суретшілердің қылқаламынан туған картиналар көріктендіріп, кеңістікке шығармашылық леп пен ерекше болмыс сыйлады.
«Әрбір жаңа аймақ – бұл тұрғындар мен қала қонақтары белсенді демалып, спортпен айналысып, уақытын тиімді өткізе алатын жайлы, қауіпсіз және заманауи қалалық ортаны қалыптастыру жолындағы тағы бір қадам», – деді аудан әкімдігінің өкілдері.
