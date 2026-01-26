Биыл елде қай жол учаскелері ақылы болуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – Осы жылы Қазақстанда қай жол учаскелері ақылы болуы мүмкін? Бұл сұраққа ҚР Көлік министрлігі жауап берді.
Атап айтқанда, Қазақстандағы ақылы автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 4900 шақырымды құрады.
- 2026 жылы келесі ақылы учаскелерді енгізу жоспарланған: «Бурылбайтал-Құрты», «Талдықорған-Өскемен», «Шу-Меркі», «Атырау-Астрахан», «Қарағанды-Балқаш-Бурылбайтал», «Ақтөбе-Қандыағаш-Мақат», - делінген ведомствоның Kazinform агенттігіне берген жауабында.
Айта кетейі, бұған дейін көлік жүргізушілері қай ақылы жолмен көп сапар шегетіні белгілі болды.
Сонымен қатар, ақылы жолдардағы төлем жасау ережелері жеңілдейтіні мәлім болды.
Жаңартылған тәсілдер жүргізушілерге төлемді уақытылы жүзеге асыру үшін қосымша уақыт пен мүмкіндіктер ұсынып, төлем жасау үдерісін барынша ыңғайлы әрі түсінікті етуді көздейді.