Биыл эндаумент-қор іске қосылуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – Денсаулық сақтау министрлігі ғылыми зерттеулердің практикалық нәтижелілігіне қойылатын талаптарды күшейтпек.
Министрліктің ғылыми-техникалық кеңесінің (ҒТК) отырысы өтті. Талқылаудың негізгі тақырыбы ғылыми зерттеулердің практикалық тиімділігі және әзірлемелердің денсаулық сақтау жүйесіне енгізуге дайындығы болды.
Отырыс барысында ғылыми қызметті бағалаудың жаңа моделіне көшу аталып өтті. Онда басымдық жарияланымдар мен есептік көрсеткіштердің саны емес, нәтижелерді клиникалық практикаға нақты енгізу болып саналады.
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова ғылыми зерттеулер мен саланың нақты қажеттіліктерінің арасындағы алшақтықтың маңызды мәселесін атап өтті.
– Біз ғылымның тиімділігін мақалалар мен ресми индикаторлар санымен өлшей алмаймыз. Мемлекет олардың ауруханалар мен емханаларда жұмыс істеуі үшін зерттеулерді қаржыландырады. Егер даму пациентке жетпесе, бұл жүйенің істен шығуын білдіреді, - деді министр.
Ведомство басшысы Ғылыми-техникалық кеңес ресми сараптамалық алаң емес, жұмыс істеп тұрған ғалым-практиктерді біріктіретін жұмыс құралы болуға тиіс екенін атап өтті. Әрбір ғылыми-техникалық бағдарлама оның нақты қолданылуының, іске асыру мерзімдерінің және экономикалық тиімділігінің объективі арқылы бағаланатын болады.
Министр сондай-ақ медицина ғылымының ауқымы мен оның ұлттық ғылыми жарияланымдар жүйесінде ұсынылуы арасындағы елеулі теңгерімсіздік проблемасына назар аударды. Мәселен, тізбеге кіретін 200-ден астам журналдың тек 10%-дан азы денсаулық сақтау саласына тиесілі.
Қазіргі уақытта салада басым бағыттар бойынша 9 ғылыми-техникалық бағдарлама іске асырылып жатыр: онкология, инфекциялық және биологиялық қауіпсіздік, ана мен бала денсаулығын сақтау, созылмалы аурулардың алдын алу, дербестендірілген медицинаны дамыту.
Бағдарламалар осы жылы аяқталады және Министрлік олардың қолданбалы нәтижелерін бағалауды жүргізеді. Аралық кезеңде жусан тозаңынан туындаған аллергиялық ринит пен бронх демікпесін иммунотерапиялау үшін жаңа вакцинаның қауіпсіздігі мен тиімділігі расталды. Препарат клиникалық зерттеудің I кезеңінен өтті, жақсы төзімділік пен қауіпсіздіктің қолайлы бейінін көрсетті, елеулі жағымсыз құбылыстар тіркелмеген. Госпитальдық алып тастау шеңберінде CAR-T терапиялық препаратын өндіру технологиясы әзірленді.
2026 жылы В-жасушалы ірі жасушалы лимфомасы бар пациенттерде CAR-T терапиясын алғашқы клиникалық қолдану жоспарланып отыр. Сондай-ақ, сібір ойық жарасы мен псевдотуберкулезді диагностикалауға арналған ПТР тест жүйелері жасалды. Нәтижелер ұлттық биоқауіпсіздік жүйесінде пайдалану үшін зерттеу кезеңінен өнеркәсіптік өндіріске өтуге дайын.
ҒТК мүшелері клиникалық қолдану кезеңіне бірқатар басқа әзірлемені ілгерілетуді атап өтті. Министрлік бұл жобаларды өндірісті оқшаулау және медициналық технологияларды кейіннен коммерцияландыру үшін негіз ретінде қарастырады. 2026 жылы медициналық технологияларды нарыққа шығаруға және әзірлемелер трансферінің мерзімдерін қысқартуға бағытталған салалық эндаумент-қорды іске қосу жоспарланып отыр.
Министр сондай-ақ ғылыми деректердің сапасына және рәсімдердің ашықтығына қойылатын талаптарды қатаңдату қажеттігін мәлімдеді.
– Біз биомедициналық және клиникалық зерттеулер бөлігінде нормативтік базаны жақсартамыз. Деректердің дұрыстығы, мерзімдерді сақтау және мәлімделген нәтижелерге қол жеткізу үшін жауапкершілік арттырылатын болады. Ғылым пациентке және денсаулық сақтау жүйесі үшін нақты өлшенетін әсерге бағдарлануы тиіс, - деп атап өтті Ақмарал Әлназарова.
2026 жылы жасанды интеллект және ғылыми жобалардың цифрлық мониторингі құралдарын енгізу жөніндегі жұмыс жалғасатын болады. Ғылыми-техникалық кеңестің рөлі күшейтілді және Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық Ғылым академиясымен өзара іс-қимыл кеңейтілді.
