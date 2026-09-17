Биыл Қазақстанда 2637 заңсыз қоқыс орны анықталды: 83%-ы жойылды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда заңсыз қоқыс полигондарын анықтау және жою жұмыстары жалғасып жатыр. Биылғы жылдың қыркүйегіндегі мәлімет бойынша, ғарыштық мониторинг нәтижесінде 2637 рұқсат етілмеген қалдықтар үйіндісі анықталып, оның 2213-і жойылған. Бұл — жалпы анықталған нысандардың 83%-ы. Бұл туралы Экология министрлігі мәлім етті.
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі еліміздің барлық аймақтарында заңсыз қалдықтар үйінділерін анықтау және жою бойынша жүйелі жұмысын жалғастырып жатыр.
Биылғы жылдың қыркүйегіндегі жағдай бойынша ғарыштық мониторинг арқылы 2637 заңсыз қалдықтар көмілетін орын анықталды, оның ішінде 2213 жойылды. Жалпы республика бойынша жою көрсеткіші 83%-ды құрайды.
Бүгінгі күнге дейін Шымкент, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Қызылорда және Ұлытау облыстарында анықталған қалдықтар үйінділері толығымен жойылды. Павлодар облысында (99%), Алматы облысында (97%), Абай және Түркістан облыстарында (95%) жоғары көрсеткіштерге қол жеткізілді.
Дегенмен, кейбір аймақтарда жою көрсеткіші жеткіліксіз болып қалып отыр. Маңғыстау облысында анықталған қоқыс полигондарының 22%-ы, Атырауда 60%-ы, Жетісуда 68%-ы және Жамбылда 75%-ы жойылды. Қалған орындарда жұмыс жалғасып жатыр.
— 2018 жылдан бастап министрлік «Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ-мен бірлесіп, рұқсат етілмеген өндіріс және тұтыну қалдықтарын көметін орындарға ғарыштық мониторинг жүргізіп келеді. Ғарыштық түсірілімдер арқылы анықталған орындар оларды жою бойынша шаралар қабылдау үшін жергілікті билік органдарына жіберіледі. Бұл жұмыстың барысын аймақтық экология департаменттері бақылайды, — делінген хабарламада.
Ғарыштық мониторингтен басқа, жергілікті жердегі жұмыстар күшейтілді. Барлық аймақтарда аймақтық экология департаменттерінің, жергілікті билік органдарының және полиция бөлімдерінің қатысуымен жедел штабтар жұмыс істейді. Рұқсатсыз қалдықтарды тастау жағдайларын анықтау және кінәлілерді анықтау үшін мобильді топтар бірлескен рейдтер жүргізуде. Биылғы жылдың басынан бері 300-ден астам рейд жүргізілді.
Соңғы жылдары анықталған рұқсатсыз қоқыс төгетін орындардың саны айтарлықтай азайды. 2018 жылы 8680 қоқыс төгетін орын анықталса, 2025 жылы бұл көрсеткіш 3828 болды, оның 3629-ы немесе 97%-ы жойылды. Биыл 2637 қоқыс төгетін орын анықталды. Осылайша, олардың саны 2018 жылмен салыстырғанда үш еседен астам азайды.
Сонымен қатар, әкімшілік шаралар қабылданып отыр. 2026 жылы қоршаған орта қалдықтарын басқару талаптарын бұзғаны үшін 239 лауазымды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды, жалпы сомасы шамамен 24 миллион теңге.
— Заңнама рұқсат етілмеген жерлерде рұқсат етілмеген қоқыс полигондарын құру үшін әкімшілік жазаларды күшейтті. Тиісті түзетулер айыппұлды 100-ден 200 АЕК-ке дейін арттыруды, сондай-ақ көлік құралын және құқық бұзушылықта пайдаланылған басқа заттарды тәркілеуді көздейді, — деп хабарлады ведомстводан.
Ашықтықты және қоғамның хабардарлығын қамтамасыз ету үшін елдің барлық аймақтарындағы аймақтық экологиялық департаменттер БАҚ өкілдерінің қатысуымен баспасөз турларын өткізді. Журналистерге рұқсат етілмеген қоқыс полигондарын тазарту нәтижелері, сондай-ақ жұмыс жүргізіліп жатқан аумақтар көрсетілді.
Заңсыз қоқыс полигондарын анықтау, жою және олардың пайда болуына жол бермеу бойынша кешенді жұмыстар жалғасуда және Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің тұрақты бақылауында.