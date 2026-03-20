Биыл Өзбекстан су электр станцияларының өндіріс қуатын 15%-ға арттырады
ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Биыл Өзбекстан гидроэлектростанцияларда өндірілетін электр қуатын 15%-ға арттыруды жоспарлап отыр. Бұл туралы «O’zbekgidroenergo» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары Фаррух Нуруллаев мәлім етті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі.
— 2017 жылы республикада жалпы қуаты 1 604 МВт болатын 36 гидроэлектростанция болса, қазіргі уақытта 100-ден астам су электр станциясы 2 400 МВт өндіріп жатыр. Қамтылып отырған кезеңде 13 ГЭС жөндеуден өтіп, 64 жаңа нысан пайдалануға берілді. Бұл жобаларды іске асыру үшін 1,3 млрд доллар инвестиция тартылды, — деді Фаррух Нуруллаев.
Ол атап өткендей, былтыр «O’zbekgidroenergo» ұйымына қарасты кәсіпорындар 6,5 млрд кВт/сағат электр энергиясын өндірді.
— 2026 жылы электр энергиясын өндіру көлемін 15%-дан астамға арттыру, 264 млн доллар инвестицияны игеру жоспарланып отыр. Сонымен қатар биыл жалпы қуаты 152 МВт болатын 15 жаңа өндірістік нысан іске қосылады, 276 жұмыс орны құрылады, — деп ұйымның жоспарларын жариялады Фаррух Нуруллаев.
Еске салайық, Өзбекстан «Қамбарата-1» СЭС-ін Қазақстан және Қырғызстанмен бірлесіп қаржыландырмақ.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, былтыр Брюссельде «Қамбарата-1» ГЭС жобасын жүзеге асырудың мәселелері талқыланды.
Қоса кетсек, Өзбекстан Тәжікстандағы «Рогун» ГЭС-інен электр энергиясын импорттайды.