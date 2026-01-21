Биыл Павлодар өңірі мыңға жуық қандасты қабылдайды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Кейінгі 9 жылда Павлодар облысына 5726 қандас көшіп келген. Олардың барлығына тиісті төлемдер мен көмек түрлері көрсетілген.
Ертіс бойындағы елді мекендерге биыл 977 қандас көшіп келуі керек. Квотаға іліккендерге қандай көмек түрлері тиесілі?
Бұл сұраққа өңірлік жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Самал Қадырова жауап берді.
Оның айтуынша, көшіп келушілерге мемлекет тарапынан көптеген материалдық көмек түрлері қарастырылған.
- Ең әуелі көшуге арналған субсидия - отбасының әрбір мүшесіне 70 айлық есептік көрсеткіш (АЕК) мөлшерінде біржолғы төлем, одан соң тұрғын үйді жалға алу және коммуналдық қызметтерді төлеу шығындарын өтеуге арналған субсидия (бір отбасына 15-тен 30 АЕК-ке дейін) төленеді. Оған қосымша экономикалық ұтқырлық сертификаты (1625 АЕК мөлшерінде) да көшіп келушілерге тиесілі, - дейді басқарма басшысы.
Жыл сайын қандастар мен қоныс аударушыларды қабылдаудың өңірлік квотасына сәйкес елді мекендер тізімі бекітіледі. Бұл жерде көшіп келуші қоныстанатын елді мекенді өзі таңдайтынын ескерген жөн. Қандастарымыз көбіне ол жерде туыстары мен таныстарының көп болуына маңыз береді.
Мәселен былтыр облысқа 1016 қандас көшіп келген. Қандастардың дені Қытай, Түрікменстан, Моңғолия, Өзбекстан, Ресей және т.б. мемлекеттерден қоныс аударған. Көші-қон органдары соңғы жылдары Қытайдан атамекенін іздеп келіп жатқандар саны арта түскенін айтады.
Атап өтерлігі, ішкі көші-қон бағдарламасы бойынша 2025 жылы өңірге 1422 адам көшіп келген. Олар Павлодар, Ақсу, Екібастұз қалаларына, сондай-ақ Железин, Ертіс, Тереңкөл, Павлодар және Успен аудандарына орналастырылған.
- Ішкі көші-қон аясында келгендердің ішінен жұмысқа қабілетті 632 адам бар, оның ішінде 176 адам жұмыспен қамтылды (5 адам жеке кәсіп ашты, 23 адам мемлекеттік грант алды). Жұмысқа қабілетті 545 қандасымыздың 113-і жұмыс орындарына тұрса, 11 адам мемлекеттік грантқа қол жеткізді. Өзгелерін жұмысқа орналастыру бойынша іс-шаралар қолға алынған, - деп мәлімдеді Самал Қадырова.
Жалпы 2017 – 2025 жылдары облысқа 5726 адам қоныстанған.
Еске сала кетейік, қоныс аударғандарға берілетін тұрғын үй сертификаты 7 млн теңгеге жетті.