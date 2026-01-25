Биыл Жапонияда сакура гүлдеу маусымы кезеңінде саяхат арзандауы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылы Жапонияда сакура гүлдейтін маусымға бару туристер үшін алдыңғы жылдарға қарағанда арзанырақ болуы ықтимал, деп хабарлайды Euronews.
Сарапшылардың айтуынша, бағаның төмендеуіне Қытайдан келетін туристер санының азаюы мен иенаның әлсіреуі әсер еткен.
Жапония Көлік министрлігінің деректеріне сәйкес, 2026 жылғы қаңтарда Қытайдан келген туристер саны өткен жылмен салыстырғанда шамамен 45 пайызға қысқарған. Қытай әуе компаниялары да Жапонияға рейстер санын азайтқан. Соның салдарынан әуе билеттері мен қонақүй бағалары 2025 жылмен салыстырғанда 10–20 пайызға төмендеген. Бұл әсіресе Киото мен Осака сияқты танымал қалаларда айқын байқалады.
— Иенаның әлсіреуі еуро мен британ фунты секілді өзге валюталардың сатып алу қабілетін арттырады. 2026 жылы Ұлыбританиядан келетін туристер үшін тур бағасы жалпы алғанда сәл арзандады, — деп мәлімдеді Intrepid Japan компаниясы.
Сакура маусымы дәстүрлі түрде наурыз–сәуір айларына сәйкес келеді. Жапония метеорологиялық корпорациясының болжамына сәйкес, Токиода сакураның гүлдеуі 20 наурызда, Осакада — 24 наурызда басталады, ал Окинавада ол қаңтар–ақпан айларында-ақ көріне бастайды.
Сонымен қатар туристер жаңа алымдар мен салықтарды да ескеруі тиіс. 2026 жылғы 1 наурыздан бастап тұруға қатысты алымдар өседі: бюджеттік қонақүйлерде бір түнге 200 иенадан (шамамен 1 еуро) бастап, люкс санатындағы қонақүйлерде 10 000 иенаға (56 еуро) дейін және одан да жоғары болуы мүмкін. Сондай-ақ визалық алымдар мен халықаралық шығу салығын арттыру жоспарланып отыр.
Қосымша шығындарға қарамастан, сарапшылар 2026 жылды туристік нарықтағы бәсекенің күшеюіне байланысты сакура маусымына жеке және пакет турлар арқылы бару үшін ең тиімді жылдардың бірі болуы мүмкін деп отыр.
