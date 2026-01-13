Биыл жазда егіс алқаптарындағы су тапшылығы 1 млрд текше метрге жетуі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет отырысында Ұлттық су балансының картасын қалыптастыруды тапсырды.
— Болжамдарға сүйенсек, биылғы вегетациялық кезеңде су тапшылығы 1 млрд текше метрге дейін жетуі мүмкін. Су ресурстарын ұтымды пайдалану үшін, әсіресе, ауыл шаруашылығында су үнемдеу технологияларын енгізу маңызды. Цифрландыру және жасанды интеллект жылы аясында су саласын цифрландыру жұмыстарын жандандыру қажет, — деді Үкімет басшысы.
Сондай-ақ, ол жыл соңына дейін жерүсті және жерасты су көздері туралы деректерді біріктіретін Су ресурстарының бірыңғай цифрлық платформасын құруды тапсырды.
— Аталған жобаны іске асыру Ұлттық су балансының картасын қалыптастырып, гидрогеологиялық мониторинг жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар суару каналдарын цифрландыру жұмыстарын жалғастырған жөн. Біздің алдымызда әлемнің озық тәжірибелерін қолдана отырып, қалалық су каналдарының өндірістік процестерін толық автоматтандыру және цифрландыру міндеті тұр. Бастапқы су көзінен бастап соңғы тұтынушыға дейін суды толық бақылау қажет. Барлық жұмыс сапалы әрі уақтылы жүргізілуге тиіс, — деді Премьер-министр.
Сондай-ақ, бүгінгі Үкімет отырысында Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов Сырдариядан келетін судың азайып жатқанын «объективті шындық» деп сипаттады.