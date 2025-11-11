Биылғы он айда өндірілген құс етінің көлемі 7,2 пайызға артқан
АСТАНА. KAZINFORM – Биылғы он ай қорытындысы бойынша елімізде 360 мың тоннадан астам құс еті өндірілді, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 7,2%-ға көп, деп хабарлайды ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз қызметі.
Баспасөз қызметінің мәліметтеріне қарағанда, құс шаруашылығы мемлекетіміздің агроөнеркәсіп кешеніндегі ең қарқынды дамып келе жатқан салалардың бірі.
Бүгінгі таңда Қазақстанда 43 жұмыртқа бағытындағы құс фабрикасы, 36 ет өндіретін кәсіпорын және 7 асыл тұқымды шаруашылық жұмыс істейді. Олардың үшеуі бройлер, үшеуі жұмыртқа бағытында, ал біреуі үйрек шаруашылығы санатында.
Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша, биылғы 1 қазанда елдегі жалпы құс саны 49 миллионға жетті, бұл өткен жылмен салыстырғанда 6,5%-ға артық. Өткен жылы 4,5 миллиард дана жұмыртқа өндіріліп, ішкі нарық толық қамтамасыз етілді. Сол жылы құс еті өндірісі 360 мың тоннаны құрады.
Инвестициялық жобалардың арқасында соңғы бес жыл ішінде елді құс етімен қамтамасыз ету деңгейі 58%-дан 79%-ға дейін артты. Мемлекет бұл саланы белсенді қолдап отыр.
Жануар шаруашылығын субсидиялау қағидалары аясында өндірушілерге бірқатар қолдау шаралары көрсетіледі.
Ет бағытындағы құс шаруашылығында балапандар сатып алуға және құс еті өндірісінің өзіндік құнын арзандатуға субсидиялар қарастырылған, ал жұмыртқа бағытында — балапандардың жаңа тұқымын сатып алуға субсидиялар бөлінеді.
Сонымен қатар, инвестициялық субсидиялау аясында мемлекет құс еті өндірісі, асыл тұқымды репродукторлар және жұмыртқа фабрикаларын құру немесе кеңейту кезінде салынған негізгі қаражаттың 25%-ына дейін өтейді.
Импортқа тәуелділікті азайту және азық-түлік қауіпсіздігін нығайту мақсатында жаңа өндірістік қуаттарды іске қосу бойынша ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мәселен, былтыр жалпы қуаты жылына 15,9 мың тонна құс етін өндіретін 6 жоба іске қосылды, инвестиция көлемі 5,7 млрд теңге. 2025 жылы жалпы қуаты жылына 45 мың тонна болатын 5 жоба жүзеге асырылып жатыр, инвестиция көлемі 26 млрд теңге.
Алдағы үш жылда жалпы қуаты 241 мың тонна және инвестиция көлемі 167,9 млрд теңге болатын 8 ірі кәсіпорынды іске қосу жоспарланған.
Нәтижесінде 2027 жылға қарай Қазақстан ішкі нарықты құс етімен толық (110%) қамтамасыз етіп, сонымен қатар экспорттық жеткізілімдерді ұлғайта алады.
Осыған дейін құс етіне сұраныстың неше пайызын отандық шаруашылықтар қамтамасыз етіп отырғаны туралы жаздық.