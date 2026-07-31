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    Билли Джин Кинг кубогының финалдық кезеңіне қатысатын Қазақстан құрамасы анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан теннис федерациясы Билли Джин Кинг кубогының финалдық кезеңіне қатысатын Қазақстан әйелдер ұлттық құрамасының ресми тізімін жариялады.

    Билли Джин Кинг кубогының финалдық кезеңіне қатысатын Қазақстан құрамасы анықталды
    Фото: Қазақстан теннис федерациясы

    Қытайдың Шэньчжэнь қаласында 22-27 қыркүйек аралығында өтетін командалық әлем чемпионатында ел намысын әлемдік рейтингіге ТОП-10-ға кіретін теннисшілермен қатар жас спортшылар қорғайды.

    Атап айтқанда, әлемнің 2-ракеткасы Елена Рыбакина, жұптық сында рейтингіде 6-орында тұрған Анна Данилина, сондай-ақ Юлия Путинцева, Жібек Құламбаева, Соня Жиенбаева бар.

    Команда капитаны - Юрий Щукин.

    Қазақстандықтар алғашқы матчын Испания құрамасымен өткізеді. Ширек финалдық ойын 23 қыркүйекте Қазақстан уақытымен сағат 14.00-де басталады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Соня Жиенбаеваның Ирландиядағы турнирдің жартылай финалына шыққанын жазған болатынбыз.

     

    Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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