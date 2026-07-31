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    Соня Жиенбаева Ирландиядағы турнирдің жартылай финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 20 жастағы Соня Жиенбаева жұптық сында Дублин (Ирландия) ITF W50 турнирінің жартылай финалына жолдама алды.

    Соня Жиенбаева
    Фото: olympic.kz

    Жарыстың 4-ракеткасы болып тіркелген С.Жиенбаева нидерландылық Стефани Виссхермен бірге алдымен нидерландылық Коко Босман – германиялық Анн Акаша Чеуканы камбэкпен ұтты – 3:6, 6:2, 10:6. 

    Қазақстандық-нидерландылық жұп ширек финалда ұлыбританиялық Джоди Беррейдж – франциялық Сиротт Астридке қарсы келді. 

    Бұл жолы да С.Жиенбаева – С.Виссхер камбэк жасай білді – 4:6, 6:4, 10:6.

    Бәсеке 1 сағат 37 минутқа созылды.

    Сония Жиенбаева – Стефани Виссхер финалға шығу үшін доданың 2-ракеткалары, ұлыбританиялықтар Элла Макдональди – Амелия Раецкимен таласады. 

    Жүлде қоры 40 мың долларға бағаланған Дублиндегі жарыс 2 тамызда мәресіне жетеді.

    Рейтингіде 735-орындағы С.Жиенбаева жекелей сында алғашқы айналымда әлемнің 225-інші, турнирдің 2-ракеткасы, ұлыбританиялық Алисия Дадниден өте алмады – 5:7, 6:3, 4:6.
    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның Испаниядағы жарыстың жартылай финалында ойнайтынын жазған едік.

    Спорт Соня Жиенбаева Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар