Соня Жиенбаева Ирландиядағы турнирдің жартылай финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 20 жастағы Соня Жиенбаева жұптық сында Дублин (Ирландия) ITF W50 турнирінің жартылай финалына жолдама алды.
Жарыстың 4-ракеткасы болып тіркелген С.Жиенбаева нидерландылық Стефани Виссхермен бірге алдымен нидерландылық Коко Босман – германиялық Анн Акаша Чеуканы камбэкпен ұтты – 3:6, 6:2, 10:6.
Қазақстандық-нидерландылық жұп ширек финалда ұлыбританиялық Джоди Беррейдж – франциялық Сиротт Астридке қарсы келді.
Бұл жолы да С.Жиенбаева – С.Виссхер камбэк жасай білді – 4:6, 6:4, 10:6.
Бәсеке 1 сағат 37 минутқа созылды.
Сония Жиенбаева – Стефани Виссхер финалға шығу үшін доданың 2-ракеткалары, ұлыбританиялықтар Элла Макдональди – Амелия Раецкимен таласады.
Жүлде қоры 40 мың долларға бағаланған Дублиндегі жарыс 2 тамызда мәресіне жетеді.
Рейтингіде 735-орындағы С.Жиенбаева жекелей сында алғашқы айналымда әлемнің 225-інші, турнирдің 2-ракеткасы, ұлыбританиялық Алисия Дадниден өте алмады – 5:7, 6:3, 4:6.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның Испаниядағы жарыстың жартылай финалында ойнайтынын жазған едік.