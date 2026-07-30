Жібек Құламбаева Испаниядағы жарыстың жартылай финалында ойнайды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан ұлттық құрамасының мүшесі Жібек Құламбаева жұптық сында Маспаломас (Испания, Гран-Канария аралы) ITF W100 турнирінің жартылай финалына шықты.
Жарыстың 2-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші чехиялық Анна Шишковамен бірге ширек финалда нидерландылық Деми Тран — франциялық Наийи Берекоэчэамен шеберлік байқасты.
Қазақстандық-чехиялық дуэт аса қиналмастан, 6:3, 6:2 есебімен жеңіске жетті.
Бәсеке 1 сағат 8 минутқа созылды.
Жібек Құламбаева — Анна Шишкова финалға шығу үшін португалиялықтар Франциска Жорже — Матильда Жоржемен шеберлік таластырады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның әлемдк рейтингіде жұптық сында 115-орынға көтерілгенін жазған едік.
Сондай-ақ Жібек Құламбаева Испаниядағы турнирдің ширек финалына шықты.
Тимофей Скатов Сан-Марино турнирінің ширек финалына өтті.