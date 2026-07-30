KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Жібек Құламбаева Испаниядағы жарыстың жартылай финалында ойнайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан ұлттық құрамасының мүшесі Жібек Құламбаева жұптық сында Маспаломас (Испания, Гран-Канария аралы) ITF W100 турнирінің жартылай финалына шықты.

    Жібек Құламбаева
    Фото: Қазақстан теннис федерациясы

    Жарыстың 2-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші чехиялық Анна Шишковамен бірге ширек финалда нидерландылық Деми Тран — франциялық Наийи Берекоэчэамен шеберлік байқасты.

    Қазақстандық-чехиялық дуэт аса қиналмастан, 6:3, 6:2 есебімен жеңіске жетті.
    Бәсеке 1 сағат 8 минутқа созылды.

    Жібек Құламбаева — Анна Шишкова финалға шығу үшін португалиялықтар Франциска Жорже — Матильда Жоржемен шеберлік таластырады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның әлемдк рейтингіде жұптық сында 115-орынға көтерілгенін жазған едік

    Сондай-ақ Жібек Құламбаева Испаниядағы турнирдің ширек финалына шықты.

    Тимофей Скатов Сан-Марино турнирінің ширек финалына өтті.

    Жібек Құламбаева Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар