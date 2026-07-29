KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Жібек Құламбаева Испаниядағы турнирдің ширек финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан ұлттық құрамасының мүшесі Жібек Құламбаева жұптық сында Маспаломас (Испания, Гран-Канария аралы) ITF W100 турнирін сәтті бастады.

    Жібек Құламбаева Испаниядағы турнирдің ширек финалына шықты
    Фото: Қазақстан теннис федерациясы

    Жарыстың 2-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші чехиялық Анна Шишковамен бірге алғашқы айналымда германиялық Жоэль Стойр — финляндиялық Лаура Хиетарантаның мысын басты — 6:4, 6:2.

    Бәсеке 1 сағат 22 минутта аяқталды.

    Жібек Құламбаева — Анна Шишкова жартылай финалға шығу үшін нидерландылық Деми Тран — франциялық Наийи Берекоэчэамен таласады.

    Жекелей сында әлемдік рейтингіде 466-орында тұрған Ж.Құламбаева бұдан бір күн бұрын әлемнің 155-ракеткасы, испаниялық Андреа Лазаро Гарсиямен тартысты кездесу өткізді. 
    Екі сағат 22 минутқа созылған матчта қазақстандық теннисші жергілікті спортшыға 3:6, 5:7 есебімен жол берді.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның әлемдік рейтингіде жұптық сында 115-орынға көтерілгенін жазған едік.

    Жібек Құламбаева Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар