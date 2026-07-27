KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Жібек Құламбаева әлемдік рейтингіде 115-орынға көтерілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін жаңартылған әлемдік рейтингіде қазақстандық теннисшілердің орны белгілі болды.

    Жібек Құламбаева әлемдік рейтингіде 115-орынға көтерілді
    Фото: ҚТФ

    WTA рейтингісінде жекелей сында Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина 2-орнын сақтап қалса, Юлия Путинцева 79-дан 81-ге сырғыды.

    Жұптық сында Анна Данилина бұрынғыша 6-орында тұр. 

    Өткен аптада Гамбург (Германия) WTA 250 турнирінің жартылай финалына дейін жеткен Жібек Құламбаева жұптық сында 136-дан бірден 115-ке көтерілді. Осылайша, ол ТОП-100-ге жақындап келеді.

    Алдыңғы аптада Яссы (Румыния) WTA 250 жарысының финалында ойнаған Ж.Құламбаева 174-тен 136-ға жоғарылаған еді. 

    Қазақстанның ерлер арасындағы бірінші ракеткасы Александр Бублик жекелей сында ATP рейтингісінде 11-сатыда қалса, Александр Шевченко 84-тен 89-ға төмендеді. 

    Көрсеткішін жақсартқан Тимофей Скатов 163-тен 150-ге ауысты. 

    Еске салайық, бұдан бұрын Григорий Ломакиннің Түркиядағы турнирді сәтті бастағанын жазған едік. 

    Жібек Құламбаева Спорт Рейтинг Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар