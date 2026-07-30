Тимофей Скатов Сан-Марино турнирінің ширек финалына өтті
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 150-ракеткасы Тимофей Скатов Сан-Марино челленджер турнирінің ширек финалына шықты.
Тимофей Скатов екінші айналымда әлемнің 115-ракеткасы, финляндиялық Отто Виртаненге тап келді.
Матч 6:2, 6:4 есебімен Тимофейдің пайдасына шешілді.
Сағат жарымнан астам уақытқа созылған бәсекеде Скатов 2 эйспен бірге 9 брейк-пойнттың төртеуін пайдаланды. Виртанен 7 эйс, 1 брейкпен көзге түсті.
Тимофей Скатов жартылай финалға шығу үшін Перу өкілі Хуан Пабло Варильяс немесе италиялық Франческо Маэстреллидің қай жеңгенімен таласады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Тимофей Скатовтың Сан-Марино турнирінде алғашқы қарсыласын жолдан тайдырғанын жазған едік.
Сондай-ақ Жібек Құламбаева Испаниядағы турнирдің ширек финалына шықты.