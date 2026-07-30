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    Тимофей Скатов Сан-Марино турнирінің ширек финалына өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 150-ракеткасы Тимофей Скатов Сан-Марино челленджер турнирінің ширек финалына шықты.

    Тимофей Скатов
    Фото: ktf.kz

    Тимофей Скатов екінші айналымда әлемнің 115-ракеткасы, финляндиялық Отто Виртаненге тап келді.

    Матч 6:2, 6:4 есебімен Тимофейдің пайдасына шешілді.

    Сағат жарымнан астам уақытқа созылған бәсекеде Скатов 2 эйспен бірге 9 брейк-пойнттың төртеуін пайдаланды. Виртанен 7 эйс, 1 брейкпен көзге түсті.

    Тимофей Скатов жартылай финалға шығу үшін Перу өкілі Хуан Пабло Варильяс немесе италиялық Франческо Маэстреллидің қай жеңгенімен таласады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Тимофей Скатовтың Сан-Марино турнирінде алғашқы қарсыласын жолдан тайдырғанын жазған едік

    Сондай-ақ Жібек Құламбаева Испаниядағы турнирдің ширек финалына шықты.

    Тимофей Скатов Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар