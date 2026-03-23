KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:00, 23 Наурыз 2026 | GMT +5

    Былтыр елімізге 16 миллионға жуық шетелдік турист келген

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанға келетін шетелдік саяхатшылардың саны жылдан-жылға артып келеді. Бұл жөнінде ҚР Туризм және спорт министрлігі ресми сауалымызға жолдаған жауабында мәлімдеді.

    Қазақстанның туристік нысандары
    Фото: Kazinform

    — 2025 жылы Қазақстан Республикасына 15,7 млн шетелдік азамат келді, — делінген хабарламада.

    Былтыр Қазақстанға келген туристер саны бойынша ТОП-10 ел:

    1. Өзбекстан — 5 590 173 адам;
    2. Қырғызстан — 3 545 701 адам;
    3. Ресей Федерациясы — 3 502 093 адам;
    4. Қытай — 968 838 адам;
    5. Тәжікстан — 883 758 адам;
    6. Беларусь — 167 116 адам;
    7. Үндістан — 157 845 адам;
    8. Түркия — 135 952 адам;
    9. Әзербайжан — 96 834 адам;
    10. Германия — 95 229 адам.

    Елімізге келетін шетелдік саяхатшылардың саны жылдан-жылға өсіп келеді.

    — Қазақстанға 2020 жылы — 2 млн, 2021 жылы — 1,3 млн, 2022 жылы — 4,7 млн, 2023 жылы — 9,2 млн, 2024 жылы — 15,2 млн, 2025 жылы — 15,7 млн шетелдік турист келді, — делінген ресми жауапта.

    Айта кетейік, бұған дейін Германияның ірі туризм қауымдастығы Қазақстанда форум өткізетінін жазғанбыз.

    Тегтер:
    Туризм ҚР Туризм және спорт министрлігі Саяхат
    Алпамыс Файзолла
    Автор
    Соңғы жаңалықтар