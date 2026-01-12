KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:02, 12 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Өткен жылы Қазақстанға қанша қандас көшіп келді

    АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылы Қазақстанға 6 843 адам көшіп келген, оның 2 234-і — қандас, қалғаны — қоныс аударушылар.

    Былтыр Қазақстанға қанша қандас көшіп келді
    Коллаж: Kazinform

    ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Kazinform агенттігінің ресми сауалына жолдаған жауабындағы дерекке сай, бұл тізімде солтүстік өңірлер көш бастап тұр. Атап айтқанда: 

    — Павлодар облысына — 2 190 адам,
    — Солтүстік Қазақстан облысына — 2 176 адам,
    — Шығыс Қазақстан облысына — 774 адам,
    — Қостанай облысына — 651 адам,
    — Абай облысына — 508 адам,
    — Ақмола облысына — 300 адам,
    — Атырау облысына — 103 адам,
    — Ұлытау облысына — 103 адам,
    — Қарағанды облысына — 38 адам қоныс аударған.

    Көшіп келуші адамдар мына елдерден келген:

    • Қытайдан — 853
    • Өзбекстаннан — 720
    • Моңғолиядан — 459
    • Ресейден — 103
    • Түрікменстаннан — 64
    • басқа елдерден — 35 адам.

    Министрлік атап өткендей, қабылданып жатқан шаралардың нәтижесінде қоныстану өңірлеріндегі көші-қонның теріс сальдосы 2019 жылмен салыстырғанда 36%-ға төмендеді. Бұл шаралар қоныс аударушылар мен қандастарға арналған әлеуметтік және тұрғын үй қолдауын жақсартуға мүмкіндік береді.

    Айта кетейік, 2025 жылы Migration.enbek.kz порталы арқылы Қазақстанға көшу бойынша 18 639 өтініш өңделді.

    Тегтер:
    Қазақ елі Атамекен Қандастар ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Көші-қон
    Аружан Махмут
    Аружан Махмут
    Автор
    Соңғы жаңалықтар