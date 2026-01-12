Өткен жылы Қазақстанға қанша қандас көшіп келді
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылы Қазақстанға 6 843 адам көшіп келген, оның 2 234-і — қандас, қалғаны — қоныс аударушылар.
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Kazinform агенттігінің ресми сауалына жолдаған жауабындағы дерекке сай, бұл тізімде солтүстік өңірлер көш бастап тұр. Атап айтқанда:
— Павлодар облысына — 2 190 адам,
— Солтүстік Қазақстан облысына — 2 176 адам,
— Шығыс Қазақстан облысына — 774 адам,
— Қостанай облысына — 651 адам,
— Абай облысына — 508 адам,
— Ақмола облысына — 300 адам,
— Атырау облысына — 103 адам,
— Ұлытау облысына — 103 адам,
— Қарағанды облысына — 38 адам қоныс аударған.
Көшіп келуші адамдар мына елдерден келген:
- Қытайдан — 853
- Өзбекстаннан — 720
- Моңғолиядан — 459
- Ресейден — 103
- Түрікменстаннан — 64
- басқа елдерден — 35 адам.
Министрлік атап өткендей, қабылданып жатқан шаралардың нәтижесінде қоныстану өңірлеріндегі көші-қонның теріс сальдосы 2019 жылмен салыстырғанда 36%-ға төмендеді. Бұл шаралар қоныс аударушылар мен қандастарға арналған әлеуметтік және тұрғын үй қолдауын жақсартуға мүмкіндік береді.
Айта кетейік, 2025 жылы Migration.enbek.kz порталы арқылы Қазақстанға көшу бойынша 18 639 өтініш өңделді.