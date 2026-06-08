Былтыр Өзбекстан Ресей газының импортын 15%-ға арттырды
ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Былтыр Өзбекстан Ресейден 6,4 млрд текше метр газ импорттады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі.
«Газпромның» жылдық есебіне сәйкес, 2024 жылы өзбек тарапы 5,64 млрд текше метр көгілдір отын импорттаса, былтыр бұл көрсеткіш 15%-ға артып, 6,48 млрд текше метрге жетті.
Аталған ресурс Қазақстан аумағымен өтетін «Орта Азия – Орталық» магистральдық газ құбыры арқылы жеткізілген. Таяуда «Газпром» өкілдері 2025 жылы Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстанға газ экспорты 22,2%-ға, ал Грузияға 40,4%-ға артқанын мәлімдеп еді.
Еске салайық, жақында Өзбекстанда газ бағасын негізсіз көтерген компанияларға қатысты іс қозғалды.
Сондай-ақ, былтыр Өзбекстан Қытайға 773 млн доллардың газын экспорттады.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, биыл Өзбекстанда сұйытылған газ қымбаттады.