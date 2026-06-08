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    Былтыр Өзбекстан Ресей газының импортын 15%-ға арттырды

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Былтыр Өзбекстан Ресейден 6,4 млрд текше метр газ импорттады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі.

    газ
    Фото: Pexels

    «Газпромның» жылдық есебіне сәйкес, 2024 жылы өзбек тарапы 5,64 млрд текше метр көгілдір отын импорттаса, былтыр бұл көрсеткіш 15%-ға артып, 6,48 млрд текше метрге жетті.

    Аталған ресурс Қазақстан аумағымен өтетін «Орта Азия – Орталық» магистральдық газ құбыры арқылы жеткізілген. Таяуда «Газпром» өкілдері 2025 жылы Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстанға газ экспорты 22,2%-ға, ал Грузияға 40,4%-ға артқанын мәлімдеп еді.

    Еске салайық, жақында Өзбекстанда газ бағасын негізсіз көтерген компанияларға қатысты іс қозғалды.

    Сондай-ақ, былтыр Өзбекстан Қытайға 773 млн доллардың газын экспорттады.

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, биыл Өзбекстанда сұйытылған газ қымбаттады.

    Газ Энергетика Өзбекстан Әлем
    Әлихан Асқар
    Әлихан Асқар
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