Былтыр Өзбекстанда өндірістегі жазатайым оқиғалардан 250-ге жуық қызметші қаза тапты
ТАШКЕНТ. KAZINFORM — 2025 жылы Өзбекстанда өндірістегі жазатайым оқиғалардан 961 жұмысшы зардап шекті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Мемлекеттік еңбек инспекциясының мәліметінше, зардап шеккен 961 адамның 680-і - ауыр, ал 33-і жеңіл жарақат алды. Сондай-ақ, жазатайым оқиғалардың салдарынан 248 адам қаза тапты.
Адам өміріне қауіп төндірген жағдайлар құрылыс (234 оқиға) секторында, жеңіл өнеркәсіпте (47 оқиға) және көлік саласында (37 оқиға) көп тіркелді.
Еңбек заңнамасы сақталмай, ауыр зардаптарға әкеп соққан оқиғалар үшін 432 лауазымды тұлғаға қатысты қылмыстық іс қозғалып, тағы 241 адам әкімшілік жауапқа тартылды.
Еске салайық, былтыр 9 айда Өзбекстанда жол апатынан 1300-ден астам адам қаза тапты.
Қоса кетсек, ҚР Мемлекеттік еңбек инспекциясы комитетінің 2025 жылғы 1 шілдедегі мәліметі бойынша, елімізде өндірістік жарақат алғандар саны 16,6%-ға азайған.