BioNTech-тің негізін қалаушылар жаңа компанияға ауысатынын мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM — Батыста тіркеуден өткенн алғашқы COVID-19 вакцинасын жасаған ғалымдар Угур Шахин мен Озлем Тюреджи енді сол вакцинаны жасау үшін пайдаланылған мРНҚ зерттеулеріне оралуды көздеп отыр, деп хабарлайды DW.
Неміс вакцина өндірушісі BioNTech компаниясының негізін қалаушылар Угур Шахин мен Озлем Тюреджи компаниядағы басшылық қызметтерінен кететінін жариялады. BioNTech/Pfizer вакцинасын жасаумен танымал иммунолог жұп мРНҚ зерттеулеріне оралуды көздеп отыр және бұл үшін жаңа компания құрып жатыр.
Шахин жұптың «қайтадан өнертапқыш болуға» деген ұмтылысы жаңа компанияның пайда болуына түрткі болғанын айтты. Жаңа компания қатерлі ісікпен күресудің әлеуетті жолы ретінде қарастырылатын мРНҚ зерттеулеріне назар аударады.
– Біз BioNTech компаниясының клиникалық дамудың соңғы сатысына бағытталған назары маған да, Озлем Тюреджиге де ерте сатыдағы зерттеулерге назар аударуға жеткілікті уақыт қалдырмағанын түсіндік, — Шахин. — Бізде үлкен әлеует бар, оны BioNTech ішінде де, жаңа компания ішінде де параллель түрде ашуға ниеттеніп отырмыз.
Шахин мен Тюреджи жылдың соңына дейін BioNTech компаниясында қалады, бірақ сонымен бірге өздерінің үшінші компаниясын құрады. BioNTech азшылық үлесіне айырбас ретінде жаңа компанияға белгілі бір патенттік құқықтарды береді.
– Біз олардың жаңа компаниясымен аралас терапияның әлеуетті тәсілдері бойынша ынтымақтастық орнатуды асыға күтеміз, - деді BioNTech компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы Хельмут Йеггл.
Шахин BioNTech компаниясының бас директоры қызметін, ал Тюреджи компанияның бас медициналық қызметкері қызметін атқарды. Олардың компаниядан кетуді жоспарлап отырғаны және BioNTech компаниясының кірісі 2026 жылы төмендейтіні туралы жаңалықтардан кейін фармацевтикалық компанияның акциялары шамамен 17%-ға төмендеді.
Майнц иммунолог жұбы 2020 жылы, COVID-19 пандемиясы кезінде бүкіл әлемге танымал болды. Батыс елдерінде вируспен күресу үшін BioNTech әзірлеген вакцина алғашқы болып тіркеуден өтті.
Вакцина әлемдегі ең ірі бес фармацевтикалық алыптың бірі — америкалық Pfizer корпорациясымен бірлесіп жасалды. Бұрын хабарланғандай, BioNTech формуланы ұсынды, ал америкалықтар вакцина сынақтарының үшінші кезеңін ұйымдастырды. Оны тіркеуге көмектесті және өндірістік қуаттылықты қамтамасыз етті.
Содан бері BioNTech компаниясының таза пайдасы тек 2021 жылдың алғашқы тоғыз айында 7,1 миллиард еуроға жетті. Компания орналасқан Майнц қаласы 1980 жылдардан бері жинақталған қарыздарының бір бөлігін салық түсімдері арқылы өтей алды. Германияның ең бай адамдары арасындағы өз орындарын нығайтумен қатар, жұп Германияның ең жоғары азаматтық наградасы — Құрмет орденін қоса алғанда, көптеген марапаттарға ие болды.
Еске сала кетейік, балаларға арналған Pfizer/BioNTech вакцинасы тиімділігін көрсетті.