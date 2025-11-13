«Бипэк Авто» компаниялар тобынан мемлекетке 11,6 млрд теңгенің мүлкі тәркіленді
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысындағы «Бипэк Авто – Азия Авто» компаниялар тобынан мемлекет меншігіне 11,6 млрд теңгенің мүлкі тәркіленді.
Бұл туралы ШҚО бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті басшысының орынбасары Тимур Мұқанов Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифинг барысында мәлім етті.
– Жыл басынан бері департамент өндірісінде 17 қылмыстық іс тергелген. Соның ішіндегі ең ірілердің бірі – «Бипэк Авто – Азия Авто» компаниялар тобына қатысты іс болды. Тергеу нәтижесінде мемлекет кірісіне жалпы құны 11,6 млрд теңгеден асатын мүлік тәркіленді. Оның ішінде автокөліктер, жылжымайтын мүліктер, әуе кемелері және демалыс базасы бар, - деді ол.
Сондай-ақ кезінде Д. Серікбаев атындағы ШҚТУ-ға тиесілі болған, алайда заңсыз иеліктен шығарылып «Алтай ШҚАТ» ЖШС-ға беріліп кеткен ғимарат мемлекет меншігіне қайтарылды.
– Аталған нысанның құны шамамен 1,5 млрд теңгені құрайды. Тергеу органдары жұмысының арқасында өңірдің стратегиялық маңызы бар білім нысаны мемлекет бақылауына қайта өтті, - деді Тимур Мұқанов.
Бұдан бөлек, Ұлан ауданының Шыбынды және Самар ауданының Құлынжон өзендерінің аңғарларында бағалы металдарды заңсыз өндірудің екі фактісі тіркелген. Мемлекетке келтірілген залал 400 млн теңгеден асты. Тергеу барысында 6 келіден астам алтын, 56 мың АҚШ доллары және кен өндіруге арналған техника тәркіленді.
Заңсыз өндірісті ұйымдастырған тұлғалар қамауға алынып, қылмыстық іс сотқа жолданды.
Еске салсақ, ШҚО-да «БИПЭК АВТО» компаниясынан тәркіленген шипажай былтыр аукционда сатылған болатын.