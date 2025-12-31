KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:24, 31 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Биржада доллар бағамы 3 теңгеге көтерілді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,02 теңгеге қымбаттап, 505,53 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 502,57 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 510,58 теңгеден сатып алынады, 516,35 теңгеден сатылады.

    Еуро 592,28 – 602,34 теңге, ал рубль 6,14 – 6,41 теңге аралығында саудаланады.

    Ал юань 72,31 теңгеден сатып алынады, 75,06 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    - доллар 509,66 теңгеден сатып алынады, 516,66 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 591,84 теңге, сату - 601,84 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,24 теңге, сату - 6,50 теңге.
    - юань: сатып алу - 72,42 теңге, сату - 77,03 теңге.

    Еске салайық, 30 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар 1,58 теңгеге арзандап, 502,57 теңге болды.

    Доллар Валюта Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
