Қор биржасында доллар арзандады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар арзандады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар 1,58 теңгеге арзандап, 502,57 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 504,76 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 505,66 теңгеден сатып алынады, 510,01 теңгеден сатылады. Еуро 589,81 – 597,71 теңге, ал рубль 6,29 – 6,45 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,18 теңгеден сатып алынады, 75,00 теңгеден сатылады.
Елорданың ақша айырбастау орындарында:
- доллар 503 теңгеден сатып алынады, 509,60 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 590,03 теңге, сату - 600,03 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,31 теңге, сату - 6,52 теңге.
- юань: сатып алу - 72,52 теңге, сату - 77,03 теңге.
Еске салайық, 29 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,52 теңгеге қымбаттап, 504,76 теңге болды.