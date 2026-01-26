KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:50, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Биржада доллар бағамы 500 теңгеге жақындады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    Биржада доллар бағамы 500 теңгеге жақындады
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,4 теңгеге арзандап, 501,79 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 503,35 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 502,31 теңгеден сатып алынады, 504,55 теңгеден сатылады. Еуро 593,15 – 597,31 теңге, ал рубль 6,49 – 6,60 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,47 теңгеден сатып алынады, 76,24 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    – доллар 500,00 теңгеден сатып алынады, 507,00 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу - 590,00 теңге, сату - 600,00 теңге;

    – рубль: сатып алу - 6,32 теңге, сату - 6,62 теңге.

    – юань: сатып алу - 74,37 теңге, сату - 78,55 теңге.

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 2,36 теңгеге арзандап, 503,35 теңге болды.

    Тегтер:
    Астана Рубль Доллар Теңге Алматы Юань
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар