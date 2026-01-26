Биржада доллар бағамы 500 теңгеге жақындады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,4 теңгеге арзандап, 501,79 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 503,35 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 502,31 теңгеден сатып алынады, 504,55 теңгеден сатылады. Еуро 593,15 – 597,31 теңге, ал рубль 6,49 – 6,60 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,47 теңгеден сатып алынады, 76,24 теңгеден сатылады.
Елорданың ақша айырбастау орындарында:
– доллар 500,00 теңгеден сатып алынады, 507,00 теңгеден сатылады;
– еуро: сатып алу - 590,00 теңге, сату - 600,00 теңге;
– рубль: сатып алу - 6,32 теңге, сату - 6,62 теңге.
– юань: сатып алу - 74,37 теңге, сату - 78,55 теңге.
Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 2,36 теңгеге арзандап, 503,35 теңге болды.