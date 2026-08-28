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    Биржада доллар тағы 2 теңгеге қымбаттады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады.

    Биржада доллар тағы 2 теңгеге қымбаттады
    Фото: Kazinform/ЖИ

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,1 теңгеге өсіп, 464,77 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 462,30 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 460,00 теңгеден сатып алынады, 467,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 532,99 теңге, сату — 542,99 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,25 теңге, сату — 5,45 теңге.
    — юань: сатып алу — 68,39 теңге, сату — 72,39 теңге.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 463,25 теңгеден сатып алынады, 465,38 теңгеден сатылады. Еуро 538,01 — 543,36 теңге, ал рубль 5,25 — 5,40 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 68,72 теңгеден сатып алынады, 70,82 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 27 тамыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,28 теңгеге өсіп, 462,30 теңге болды.

    Доллар Экономика Валюта Қор биржасы Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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