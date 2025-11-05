Биткоин бағасы 100 мың доллардан төмен түсті
АСТАНА.KAZINFORM — 4 қарашадағы сауда-саттық кезінде Биткоин бағасы 100 мың доллардан төмен түсті. Бұл 2025 жылдың 23 маусымынан бергі алғашқы құлдырау. Kazinform агенттігі Binance биржасының соңғы деректерін келтіреді.
Нарықтық капитализация бойынша екінші ірі криптовалюта Ethereum (ETH) де күрт құлдырап, шамамен 13,04%-ға төмендеп, 3143 долларға жетті.
Құлдырау құбылмалы сауда-саттықтан кейін болды, инвесторлар жаз айларында қарқынды өсуден кейін пайда таба бастады. Содан кейін биткоин 110 мың доллардан жоғары көтерілді, ал жаһандық криптовалюта нарығының капитализациясы 2,3 трлн доллардан асты.
Сарапшылар бұл құлдырауды АҚШ мемлекеттік облигациялары кірісінің өсуімен, тәуекел активтеріне қызығушылықтың төмендеуімен байланыстырады.
Бұған дейін биткоин тарихи максимумға жақындағанын, ал Ethereum 4000 доллар деңгейінен асқанын хабарлаған едік.