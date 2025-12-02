Биткоин желтоқсан айының басында айтарлықтай құлдырап жатыр
АСТАНА. KAZINFORM - Дүйсенбідегі сауда кезінде биткоин бағасы күрт төмендеп, бір монета үшін 75 000 еуродан төмен түсті, деп хабарлайды Euronews.
Жалпы криптовалюта нарығы қазан айында рекордтық деңгейге жеткеннен кейін құлдырауын жалғастырды.
Биткоин желтоқсанды еуропалық саудада шамамен 6% төмен көрсеткішпен ашты.
Оның бағасы қазіргі уақытта 73 500 еуро шамасында, бұл 78 000 еуро болжамынан айтарлықтай төмен. Цифрлық валюта қазан айында рекордтық деңгейге, шамамен 110 000 еуроға жеткеннен кейін күрт төмендеп жатыр.
Сарапшылардың пікірінше, құлдырау тарату мен сатылымның айтарлықтай өсуіне байланысты болуы мүмкін, өйткені монета ұстаушылар өз инвестицияларынан пайда табуға тырысады.
Инвесторлар тәуекелді қажет ететін акциялардан бас тартты
Ethereum (Эфириум), нарықтық капиталдандыру бойынша екінші криптовалюта да осы қарашада ең жоғары тарихи деңгейге жеткеннен кейін осындай динамиканы бастан өткерді.
Тәулігіне болған құлдырауды биткоинмен салыстыруға болады – шамамен 5%. Басқа кішігірім, бірақ танымал және белсенді сатылатын криптовалюталар, соның ішінде Solana да төмендеп жатыр.
Соңғы бірнеше аптада басқа акциялар да төмендеген. Өйткені инвесторлар тәуекелге азырақ бейім болды және биткоинге негізделген биржалық сауда-саттық қорларына (ETF) қаражат ағыны төмен болып қала береді.
ETF – бір өнімге біріктірілген акциялар, облигациялар, тауарлар немесе тіпті биткоин сияқты активтер қоржыны. Әр активті жеке сатып алудың орнына, сіз қордың барлық активіне қол жеткізуге мүмкіндік беретін ETF-тің бір акциясын сатып ала аласыз.
Инвесторлар көбінесе бір немесе бірнеше негізгі активтердің бағасы төмендеген кезде ETF акцияларын сатады, бұл бүкіл ETF құнына әсер етеді.
Әлемдегі ең ірі криптовалюта әлемдік нарықтағы белгісіздік пен инвесторлардың қызығушылығының төмендеуіне байланысты құлдырады. Себебі трейдерлер әлсіз экономикалық сигналдар мен АҚШ Федералдық резерв жүйесі мен Англия банкі сияқты орталық банктердің алдағы уақыттағы мөлшерлемелерді төмендетуіне деген үмітінің жоғалуы аясында қауіпті активтерден құтылды.
Сарапшылар бұл құлдырауды кәсіби инвесторлардың агрессивті сауда әдістерімен де байланыстырады.
Көпшілік биткоин сандық алтынға ұқсас қауіпсіз акция сияқты әрекет ете бастайды деп үміттенгенімен, белгісіздік жағдайы оның басқа технологиялық акциялар сияқты әрекет ететінін көрсетеді.
Әлемдегі ең көп сұранысқа ие GPU чиптерін шығаратын Nvidia компаниясы акцияларының бағасы да биыл күрт өсті және жақында осындай күрт төмендеуді бастан кешірді.
Бұған дейін биткоин бағасы 2025 жылдың мамыр айынан бері алғаш рет 95 мың доллардан төмен түскенін жазған едік.