БҚО әкімі өңірдегі тұз тапшылығы туралы пікір білдірді
АСТАНА. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев өңірдегі тұз тапшылығы туралы тілшілер сұрағына жауап берді.
– Тұз тапшылығы расымен болды, бұл «Руссоль» ресейлік өндірістік компаниясындағы мәселелерге байланысты. Шамамен 10 күнге жуық олардың жұмысы тоқтап тұрды. Соның салдарынан дүрбелең болып, тұз жетіспеді, – деді Н.Төреғалиев елордада Орталық коммуникациялар қызметінде.
Облыс әкімі қазір мәселе толық шешілгенін айтты. Оның сөзінше, Атырау облысынан («Indertuz»), Қызылорда облысынан («Аралтұз») және «Руссоль» компаниясынан тұз жеткізіліп жатыр.
– Қазіргі уақытта дүкен сөрелерінде тұздың жеткілікті көлемі бар, сондықтан ешқандай проблема жоқ. Бағасы да қолайлы – ең арзаны 52 теңге, ең қымбаты – 69 теңге, – деп толықтырды Нариман Төреғалиев.
