БҚО ауруханасында пациенттер үшін жағдай жасалмағаны рас па
ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласындағы облыстық жұқпалы аурулар ауруханасында емделушілер үшін жағдай жасалмағаны туралы бейнежазба тарады.
Бейнежазбада ер адам «Жұлдыз» шағынауданында орналасқан ауруханада баласымен жатқанын айтады.
— Тамағы тамақ емес, түрменің асынан да нашар. Төсек жамылғыларына он жыл болған, тозған. Унитазда су тоқтаусыз ағып жатыр. Жатқанымызға үшінші күн болды, ыстық су жоқ. Душқа жуына алмаймыз. Әжетхана қағазына дейін үйден әкелеміз. Жағдай осы, — дейді тұрғын.
Осыған орай Kazinform тілшісі БҚО денсаулық сақтау басқармасына арнайы сауал жолдаған еді.
Басқармадан келген мәліметке қарағанда, мәселе облыстық жұқпалы аурулар ауруханасының пациенттерді қолдау және ішкі бақылау қызметімен қаралған.
Бала ауруханаға нақтыланбаған вирусты ішек жұқпасы диагнозымен жатқызылған. Жүргізілген емдеу іс-шаралары клиникалық хаттама талаптарына сәйкес келеді. Диагнозына сәйкес балаға «№ 4 үстел» емдеу тағамы тағайындалған. Бұл тағам қатаң медициналық диетаға жатады және өткір ішек аурулары кезінде қолданылады.
Басқарма деректеріне сәйкес облыстық жұқпалы аурулар ауруханасы мен «AirFood» ЖШС арасында пациенттер тамағын ұйымдастыру қызметін көрсету үшін мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт жасалған. Келісім-шарт мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнама, сондай-ақ медицина ұйымдарында емдік тағам мәселелерін реттейтін нормативтік-құқықтық актілер талаптарына сәйкес орындалады. Қазіргі кезде келісім-шартты үзу үшін негіздер жоқ.
Дегенмен бейнежазбада айтылған ескертпелер қатерге алынып, қолданыстағы келісім-шарт аясында тағам сапасын жақсарту бойынша шаралар алу үшін өнім жеткізушіге жіберілді.
— Бөлімшеде ыстық судың уақытша болмауы жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарының жүргізілуіне байланысты екендігін хабарлаймыз. Қазіргі уақытта қызмет көрсетуші компания белгіленген тәртіппен жұмыстарды жалғастырып жатыр. Ол пациенттердің санитарлық-тұрмыстық жағдайын жақсартуға бағытталған. Жұмыс біткеннен кейін ыстық су беріледі, — делінген ресми мәліметте.
