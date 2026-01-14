БҚО-да қалалық медицина ұйымдарында 116 маман жетіспейді
ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында барлығы 368 денсаулық сақтау мекемесі жұмыс істейді.
БҚО денсаулық сақтау басқармасының басшысы Мадияр Өтешевтің өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте мәлім еткеніндей, солардың қатарында стационарлар, емханалар, аудандық ауруханалар, 66 дәрігерлік амбулатория, 62 фельдшерлік-акушерлік пункт, 199 медициналық пункт бар.
Мадияр Амангелдіұлының сөзіне қарағанда, Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес «Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасы аясында облыс бойынша ауылдық елді мекендерде 50 денсаулық сақтау нысанының құрылысы толық аяқталды.
— Аталған ұлттық жоба аясындағы жұмыстар биыл да жалғасады. Атап айтқанда, Бөрлі және Қазталов аудандық ауруханаларын жаңғыртып, оларды ауданаралық ауруханалар деңгейіне көтеру жоспарланған. Қосымша корпустардың құрылысы аяқталғаннан кейін аталған ауруханаларда тар бейінді бөлімшелер ашылып, компьютерлік томография, магниттік-резонанстық томография, ангиограф сияқты заманауи медициналық жабдықтармен қамтылады. Бұл өз кезегінде іргелес аудандар халқы үшін жоғары мамандандырылған медициналық көмектің қолжетімділігін арттырады, — деді М.Өтешев.
Оның айтуынша, 2025 жылы облыстың денсаулық сақтау саласына арналған бюджет көлемі 105,0 млрд теңге болды. Ұлттық статистика деректеріне сәйкес өңірде орташа өмір сүру ұзақтығы 74,14 жасқа жетті. Соңғы 10 жылда жалпы өлім-жітім көрсеткіші 9,3-тен 7,71-ге дейін төмендеді. Сондай-ақ нәрестелер өлімі айтарлықтай азайды: 2022 жылы — 8,28, 2023 жылы — 8,0, 2024 жылы — 7,9, 2025 жылы — 5,8.
— Қазіргі таңда облыстың денсаулық сақтау жүйесінде 1 800 дәрігер және 6 500-ден астам орта медициналық қызметкер еңбек етеді. Облыс бойынша 180 дәрігер кадр тапшылығы болса, соның 116-сы қалалық, 64-і аудандық медицина ұйымдарына қажет. Әсіресе, жалпы тәжірибе дәрігерлері, акушер-гинекологтар, жалпы хирургтар мен терапевтер жетіспей отыр. Осы мәселені шешу мақсатында 2025 жылдан бастап көтерме жәрдемақы мөлшері ауылдық жерлерде 8,5 млн теңгеге, қалада 5,0 млн теңгеге дейін ұлғайтылды. 2024–2025 жылдары облысқа тиісінше 137 және 190 маман келді. Осылайша, соңғы екі жылда барлығы 327 дәрігер өңірге тартылды. 2025 жылы көтерме жәрдемақы төлеуге және келген мамандарды тұрғын үймен қамтамасыз етуге 1 млрд теңгеден астам қаржы бөлінді, — деді басқарма басшысы.
Оның нақтылауынша, жыл сайын облыс әкімдігі тарапынан еліміздің медициналық жоғары оқу орындарына 45 грант бөлінеді, сондай-ақ резидентураға шамамен 20 грант қарастырылады. Бұл іс-шаралар өңірді қажетті мамандармен қамтамасыз етуге септеседі.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралда жаңа емхана салу қажеттігі туындағанын жазған едік.