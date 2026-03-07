БҚО-да 90 елді мекенде су қорғау аумақтарының шекарасы белгіленбек
ОРАЛ. KAZINFORM – 2025 жылы 9 сәуірде қабылданған жаңа Су кодесінің 133-бабына сәйкес жергілікті атқарушы органдар екі жыл ішінде елді мекендердің шекаралары шегінде жерүсті су нысандарының су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шекараларын белгілеуге міндетті.
БҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Марат Молдашевтің өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте мәлім еткеніндей, өңірде ұзындығы 5723 км 48 су нысанының су қорғау аймақтары мен белдеулері БҚО әкімдігінің «Батыс Қазақстан облысының су қорғау аймақтарын, белдеулерін және оларды шаруашылықта пайдалану режимін белгілеу туралы» 2017 жылғы 24 ақпандағы № 52 қаулысымен бекітілген.
Марат Төлеғалиұлының сөзіне қарағанда, өткен жылы 9 су нысанының су қорғау аймақтары мен белдеулері анықталып, қаулыға кірістірілген.
- Күні бүгінге дейін Жайық-Каспий бассейндік су инспекциясы БҚО бойынша бөлімімен бірлесе отырып, облыс бойынша 90 елді мекенде жалпы ұзындығы 176,12 км 78 су нысанының су қорғау аймақтары мен белдеулерін бекіту қажеттігі анықталды. Бұл мақсатқа биыл жергілікті бюджет есебінен 47,7 млн, 2027 жылы 49,9 млн теңге көзделген. Жұмыстарды 2027 жылдың 1 шілдесіне дейін аяқтау тапсырылған, - деді М.Молдашев.
Оның айтуынша, қауіпті күні бұрын анықтау мақсатында Жайық, Деркөл және Шаған өзендеріндегі автомобиль көпірлеріне су тасқынын мониторингілеу және ерте хабарлау жүйесі орнатылды. Жоба құны – 79,7 млн теңге.
2025–2027 жылдарға арналған су тасқынына қарсы іс-шаралар бойынша Бәйтерек ауданы Чиров ауылы Кіші Быковка өзенінде құны 156 млн теңге тұратын құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталды. Тағы бір нысанда «Батысирригация» КММ-мен өзен арнасын механикалық тазалау және кеңейту жұмыстары ұйымдастырылды. Соның нәтижесінде Сырым ауданында Өлеңті өзенінің 5 км учаскесі тазаланды.
Екі нысанда жұмыстар жүріп жатыр. Атап айтқанда, Орал қаласында Чичерная және Шамсутдинов көшелерінен айлаққа дейінгі Жайық өзені жағалауын бекіту, жағалау ұзындығы – 670 метр. 2025 жылы 1,6 млрд теңге бөлінген жоба биыл аяқталуы тиіс.
- Тасқала ауылындағы Деркөл өзенін механикалық тазалау және кеңейту бойынша республикалық бюджеттен 435 млн теңге қарастырылды. Қазіргі кезде мердігер ұйым ретінде «СМУ 17» ЖШС анықталды. Оған қоса техникалық қадағалау жұмыстарына конкурс жүргізіліп жатыр. Оралда кардиоорталық маңындағы Деркөл өзені жағалауын бекіту жобасы бойынша жобалық-сметалық құжаттама түзетіліп жатыр. Бөрлі және Шыңғырлау аудандарындағы Шыңғырлау өзені арнасын механикалық тазарту бойынша ЖСҚ жасақталып, мемлекеттік сараптамаға жолданды. Ал Жайық-Көшім суару-суландыру жүйесінің Көшім каналы мен Шаған арнасын «Қазсушар» РМК Батыс Қазақстан филиалымен механикалық тазалау жұмыстары жүргізілу үстінде, - деп қосты басқарма басшысы.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын су тасқыны кезінде БҚО-да 317 уақытша орналастыру пунктінің 32 мың адамды қабылдай алатынын жазған едік.
Батыс Қазақстан облысындағы су қоймаларының жағдайы қалай екені хабарланды.