Су тасқыны: БҚО-да 317 уақытша орналастыру пункті 32 мың адамды қабылдай алады
ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысында «Су тасқыны – 2026» айлығы жарияланып, кең ауқымды шаралар, акциялар ұйымдастырылды.
БҚО ТЖД төтенше жағдайлардың алдын алу басқармасының бастығы Нұралы Мүсиевтің өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингіде мәлім еткеніндей, айлық аясында автожолдарда 600-ге жуық құбыр, елді мекендерде 300 км арық тазартылды.
Оның сөзіне қарағанда, өзендерде 13 мыңнан астам ойық бұрғыланып, 180 шаршы метр мұз кесілді. 30 мың шаршы метр жер қаралып, 4 мың шаршы метр қамыс шабылды. Күні бүгінге дейін облыс бойынша 1 млн текше метрге жуық қар шығарылды.
2 наурыздан бастап Орал қаласы, Ақжайық, Жәнібек, Бәйтерек, Тасқала, Сырым аудандарында 20 мың шаршы метрден астам аумақта мұз жару жұмыстары жүргізілді. Жұмыстар Бөрлі және Шыңғырлау аудандарында жалғасып жатыр. Бұдан бөлек мұз жүру кезінде мұз жару бригадаларының кезекшілігі ұйымдастырылады.
ТЖД мәліметіне сәйкес су тасқыны кезеңінде төтенше жағдайларды болдырмау және жою үшін 2 009 техника, 128 жүзу құралы, 482 мотопомпа, жеке құрамнан 4 568 адам дайындыққа келтірілді. Сондай-ақ Орал қаласы мен аудан әкімдіктері 7 мың тонна инертті материалдар, 336 990 дана қап (оның ішінде 70 мыңы қапталған), 423 тонна жанар-жағар май әзірледі.
– Жағдай күрделенген жағдайда,Төтенше жағдайлар департаменті 4 эшелон бойынша 159 адам, 56 техника, 18 мотопомпа және 22 жүзу құралын іске қосатын болады. Сонымен қатар әуежайда «Казавиақұтқару» АҚ ұйымының бір ұшағы (Ми-8) кезекшілік режимінде тұр. Облыстағы ахуал одан сайын қиындаса, Маңғыстау, Қызылорда облыстарының ТЖД мен 20982-әскери бөлімінен 196 адам, 27 техника, 7 жүзу құралы мен 36 мотопомпаны тарту қарастырылған. Күні бүгін 32 мың адамды қабылдай алатын 317 уақытша орналастыру пункті дайын, - деді Н.Мүсиев.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО өзендерінде мұз жару жұмыстары қалай жүргізіліп жатқанын жазған едік.
БҚО-да қай өзендерден елді мекендерге қауіп төнуі ықтимал екені хабарланды.