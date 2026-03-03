БҚО-да қай өзендерден елді мекендерге қауіп төнуі ықтимал
ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысы аумағында тасқын кезінде өзендердегі су деңгейіне болжам жасалды.
«Қазгидромет» РМК БҚО филиалының директоры Тілеген Шапановтың мәлім еткеніндей, өңірдегі бірқатар өзеннен елді мекендерге қауіп төнуі ықтимал.
Атап айтқанда, Қараөзенде тасқын 17-23 наурыз аралығында болып, су деңгейі Казталов ауданы Жалпақтал ауылы жанында 636-876 сантиметр аралығында (қауіпті шегі – 820 см) болуы мүмкін.
- Шаған өзені 18-23 наурыз аралығында Бәйтерек ауданы Чувашин ауылы тұсында 952-1 234 см-ға (қауіпті шегі – 1 300 см) дейін көтеріледі деп болжанып отыр. Бұдан Бәйтерек ауданы елді мекендері мен Орал қаласына қауіп төнуі ықтимал, - деді Т.Шапанов.
Оның айтуынша, Деркөл өзені Тасқала және Бәйтерек аудандарының аумағымен өтетіні белгілі. Мұнда су деңгейінің жоғары шегі 16-20 наурызға тап келіп, Тасқала ауылында 515-645 см (қауіпті шегі – 550 см), Бәйтерек ауданы Белес елді мекенінде 575-813 см (700 см) аралығында болуы мүмкін. Сонымен қатар Тасқала ауданында 1-Шежін, 2-Шежін, Бәйтеректе Быковка өзеніндегі тасқын салдарынан сол маңдағы елді мекендерді су басу қаупі жоғары болып отыр.
«Қазгидромет» РМК мәліметіне сәйкес наурыз айының орташа айлық температурасы -2,9+2,1 градус шамасында болмақ, бұл нормадан 1° жоғары (норма: -3,9+1,1°С).
Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан көп. Ал облыстың шығысында норма шамасында (норма: 14-27 мм). Бірінші онкүндіктің ортасы мен екінші онкүндіктің басы жауын-шашынды (жаңбыр, жылбысқы қар) болмақ. Жаңбыр екінші онкүндіктің ортасында және үшінші онкүндіктің соңында болжанады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда су тасқынынан келер қауіп қандай екендігін жазған болатынбыз.
Су тасқынына дайындық барысында БҚО-ның бірқатар ауданында техникалар саны сәйкес болмай отыр.
БҚО өзендерінде мұз жару жұмыстары жүргізіліп жатыр.