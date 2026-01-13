БҚО-да ауыз су мен тамақ өнімдерінен сәйкессіздіктер анықталды
ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысында 2025 жылы орталықтандырылған сумен қамту нысандарынан 4 163 сынама алынып, санитарлық-химиялық көрсеткіштер бойынша зерттелді.
БҚО санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Динара Жаңабергенованың мәлім еткеніндей, соның 210-ы немесе 5 пайызы сәйкес келмеді.
Оның сөзіне қарағанда, сәйкессіздік Ақжайық, Жаңақала, Жәнібек, Бәйтерек, Сырым, Тасқала, Теректі және Шыңғырлау ауданынан анықталды.
Сонымен қатар микробиологиялық көрсеткіштер бойынша 4 273 сынаманың 179-ы немесе 4,2 пайызы талапқа сай болмай шықты. Бұл Ақжайық, Бөрлі, Жаңақала, Жәнібек, Бәйтерек, Сырым, Тасқала, Теректі, Шыңғырлау ауданына қоса Орал қаласында тіркелді.
Сондай-ақ орталықтандырылмаған су көздерінен алынған 209 сынаманың санитарлық-химиялық көрсеткіштер бойынша 25-сі төрт ауданда сәйкес болмады. Микробиологиялық көрсеткіштер бойынша 194 сынаманың 24 сәйкессіздік бес ауданда белгілі болды.
- Барлық сәйкессіздік жағдайлары бойынша шаруашылық жүргізуші субъектілерге сумен жабдықтау нысандарын тазалау, жуу және дезинфекциялау қажеттігі туралы ресми хаттар жолданды, - деді Д.Жаңабергенова.
Оның айтуынша, департамент өнімдердің қауіпсіздігіне мониторинг жүргізу жұмыстарын атқарып келеді. Соның барысында өткен жылы 988 өнім сынамасы сатып алынып, зерттелген. Соның 618-і азық-түлік болса, 370-і – тамақ емес өнімдер. Зерттеу нәтижесінде 331 сынамадан (мұның 73-і – тамақ өнімдері) сәйкессіздік табылды.
- Анықталған бұзушылықтардың негізгі бөлігі өнім таңбалауы талаптарының сақталмауымен байланысты. Атап айтқанда, кейбір өнімдерде өндіруші туралы ақпарат, жарамдылық мерзімі, өндірілген күні көрсетілмеген, бірыңғай ЕАЭО таңбалау белгісі болмаған, сондай-ақ мемлекеттік тілде ақпарат ұсынылмаған. Сәйкессіздік анықталған өнімдер бойынша сатудан алып қою және кері қайтарып алу жөнінде жедел ден қою шаралары қабылданды. Бұл шаралар техникалық регламенттер мен Еуразиялық экономикалық одақтың санитариялық талаптарына сәйкес жүзеге асырылды, - деді департамент басшысы.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстан облысында шошқа тұмауы да тіркелгенін жазған едік.
Сондай-ақ БҚО-да сальмонеллезбен ауырғандар саны екі еседен астамға өсті.