БҚО-да бүйрек синдромды геморрагиялық қызбаға шалдыққандар саны 1,7 есеге өсті
ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында 2025 жылы 47 адамның бүйрек синдромды геморрагиялық қызба дертіне шалдыққаны тіркелді.
БҚО санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Нұрлыбек Мұстаевтың мәлім еткеніндей, бұл 2024 жылмен салыстырғанда, 1,7 есеге көп.
Оның сөзіне қарағанда, жұқпалы аурумен сырқаттанғандар саны жыл санап өсіп келе жатқаны байқалады. Атап айтқанда, 2023 жылы — 3, 2024 жылы 27 адам ауырған.
— Орал обаға қарсы күрес станциясының мамандарының жыл сайынға жүргізген зерттеулеріне сәйкес бүйрек синдромды геморрагиялық қызбаны таратушы кеміргіштердің бірі — жирен тоқалтістер белсенділігі тамыз айының екінші жартысынан бастап артып, оның ауру жұқтыру қаупі жоғарылайды. Сонымен қатар аталмыш дерттің өсуі Жайық өзені жайылымдарына жидек теру, саңырауқұлақ жинау, пішен, ағаш дайындау, аң және балық аулауға баратын адамдар санының көбеюіне байланысты болуы мүмкін, — дейді Н.Мұстаев.
Оның айтуынша, адамдар ауруды негізінен тұрмыстық жағдайда, ауылдағы және жеке сектордағы құрылыстарда болған кезде, сондай-ақ ауыл шаруашылығы жұмыстарын жүргізгенде, орман алқаптарында немесе оларға тікелей жақын орналасқан аумақтарда жұқтырады.
— Мұның алдын алу үшін шөп, бидай, астық өнімдерімен жұмыс жасаған кезде және кеміргіштер болуы мүмкін шаңды бөлмелерде респиратор қолдану керек. Сонымен қатар кеміргіштермен ластанған болуы мүмкін өнімдерді қолданбау, жеке бас гигиенасын сақтау маңызды. Елді мекендерде кеміргіштерге қарсы дератизациялық жұмыстарды жүргізу де қажет. Дертті жұқтырған адамдар негізінен жұқпалы аурулар ауруханасында емделеді, — деді департамент басшысының орынбасары.
