БҚО-да қамауда отырған күдіктінің өліміне қатысты тергеу жүргізіліп жатыр
ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында 16 жастағы қызды зорлады деген күдікке ілінген бұрынғы шенеуніктің неден қайтқаны белгілі болды.
БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, 25 ақпан күні аталған күдікті заңда орнатылған тәртіппен қамауға алынды.
Департамент мәліметіне қарағанда, 11 наурыз күні денсаулығының нашарлауына байланысты күдікті облыстық көпбейінді аурухананың жансақтау бөліміне жатқызылды. Оған бауырдың некрозды токсикалық зақымдануы, кетоацидозды инсулинге тәуелді қант диабеті диагнозы қойылған.
— 16 наурыз күні сағат 18.10-да ер адам есін жимастан қайтыс болды. Оның өліміне қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Жан-жақты тексеру жүргізілуде. Басқа ақпарат ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201-бабына сәйкес жариялауға жатпайды, — деп хабарлады ведомстводан.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да 16 жастағы қызды зорлау дерегі бойынша қылмыстық іс тергеліп жатқанын жазған болатынбыз.
Сондай-ақ БҚО-да бұрынғы шенеунік 16 жастағы қызды зорлады деген күдікпен қамауға алынды.
БҚО-да жасөспірімді зорлады деген күдікпен ұсталған бұрынғы шенеунік көз жұмды.