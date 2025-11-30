БҚО-да қос азаматтығын жасырған әйелге айыппұл салынды
ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған соты азаматша В-ға қатысты әкімшілік істі қарады.
БҚО сотының баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, әйелдің 2022 жылдың қыркүйегінде алған Ресей Федерациясының азаматтығы бар екені анықталған, алайда ол бұл туралы уәкілетті органдарға уақытылы хабарламаған.
Іс ҚР Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 496-бабы 2-бөлігіне (өзге мемлекеттің азаматтығы туралы уәкілетті органдарға хабарламау) сәйкес қозғалған.
Сотта азаматша шетел азаматтығын алғаннан кейін Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарын хабарлау жөніндегі заңмен бекітілген міндетін орындамағаны белгілі болды.
Сот отырысында құқық бұзушы өз кінәсін толық мойындады, бұл жағдай сотпен жеңілдететін мән-жай ретінде ескерілді.
- Барлық мән-жайларды ескере отырып, сот В-ны аталмыш кодекстің 496-бабы 2-бөлігі бойынша әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танып, оған 393 200 теңге мөлшерінде әкімшілік айыппұл салды. Қаулы заңды күшіне енген жоқ.
