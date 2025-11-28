KZ
    03:01, 28 Қараша 2025 | GMT +5

    Оралда жалған нөмір тағылған көлікті жүргізген әскери қызметші жауапқа тартылды

    ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласының мамандандырылған әкімшілік құқық бұзушылықтар жөнінде соты жалған мемлекеттік тіркеу нөмірі тағылған көлікті басқарған әскери қызметшіге қатысты істі қарады.

    Фото: СҚО ПД баспасөз қызметі

    БҚО сотының баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, құқық бұзушылық Орал қаласы аумағында өткізілген жедел алдын алу іс-шаралары барысында полиция қызметкерлерімен анықталған. Бұл — ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 590-бабы 4-бөлігімен көзделген құқық бұзушылық.

    Істі қарау кезінде жүргізушінің әдейі жалған мемлекеттік тіркеу нөмірі орнатылған көлікті жүргізгені белгілі болды. 

    Сот отырысында азамат К-ның кінәсі дәлелденді. 

    Сот іс материалдарын зерделей отырып, құқық бұзушылық сипатын бағалап, әскери қызметшіге қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес әкімшілік жаза тағайындауды ұйғарды.

    Аталған кодекстің 32-бабына сәйкес әскери қызметшілер әкімшілік құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік жарғылар бойынша жауаптылыққа тартылады. Бірақ оларға әкімшілік қамау түріндегі жаза қолданылмайды.

    — Осыған байланысты сот азамат К-ны кодекстің 590-бабы 4-бөлігінде көзделген әкімшілік құқық бұзушылықты жасағаны үшін кінәлі деп таныды. Кодекстің 32-бабы 2-бөлігі негізінде 608-баптың 1-бөлігімен көзделген негізгі жаза — әкімшілік қамаудан босатып, көлік құралын басқару құқығынан 1 жыл мерзімге айырды. Іс материалдарының көшірмелері кінәлі қызметшіні тәртіптік жауапкершілікке тарту мәселесін шешу үшін БҚО полиция департаментіне жолданды. Қаулы заңды күшіне енген жоқ, — деп хабарлады ведомстводан.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да есірткіге мас күйінде рөлге отырған жүргізушінің сотталғанын жазған едік.

