    09:14, 18 Наурыз 2026 | GMT +5

    БҚО-да лицензиясыз микрокаржылық қызмет ұйымдастырған күдікті тергеліп жатыр

    ОРАЛ. KAZINFORM — ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Орал қаласында заңсыз микрокаржылық қызмет жүргізу фактісі бойынша тергеу жүргізіп жатыр. Бұл туралы агенттіктің баспасөз қызметі мәлім етті.

    БҚО-да лицензиясыз микрокаржылық қызмет ұйымдастырған күдікті тергеліп жатыр
    Фото: Видеодан алынған кадр

    Тергеу мәліметтері бойынша, «Аванс 07» ЖШС-нің басшысы тиісті лицензиясыз азаматтарға зергерлік бұйымдарды кепілге алып, ақша беруді ұйымдастырған.

    — Аталған қызмет «Уральск Золото» атты комиссиондық дүкеннің жұмысы ретінде көрсетіліп, жасырын түрде жүргізілген. Қарыздар комиссия шарттары арқылы рәсімделген, ал пайыздық төлемдер зергерлік бұйымдарды сақтау қызметінің ақысы ретінде көрсетілген, — делінген хабарламада.

    Осы заңсыз қызметтің нәтижесінде 2 мыңнан астам қарыз берілген. Қылмыстық жолмен алынған табыс көлемі 128 млн теңгеден асты. Сот санкциясымен күдіктінің автокөлігі мен 6 млн теңге көлеміндегі қолма-қол ақшаға тыйым салынды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасып жатыр.

    Бақытгүл Абайқызы
