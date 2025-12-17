KZ
    БҚО-ның Бөкей ордасы ауданында төтенше жағдай жарияланды

    ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысы Бөкей ордасы ауданында бораннан кейін қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. 

    БҚО-ның Бөкей ордасы ауданында төтенше жағдай жарияланды
    Фото: БҚО тұрғындарынан

    Аудан әкімдігінен мәлім еткеніндей, 13-14 желтоқсанда күн райы күрт бұзылып, боран кезінде бір адам жоғалып кетіп, кейін мәйіті табылды.

    Сондай-ақ 5 тұрғын үй мен 4 әлеуметтік нысанның шатырлары ұшты.

    Осыған орай аудан әкімі Нұрлыбек Даумовтың төрағалық етуімен аудандық төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі комиссия отырысы өткізілді. Аудан әкімінің 15 желтоқсандағы № 7 шешімімен Бөкей ордасында табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. 

    — Күні бүгін әлеуметтік нысандардың шатырларын жөндеу жұмыстары басталып, жеке тұрғындардың өтініштері қабылданып жатыр. Аудан орталығы Сайқын ауылында резервтік су мұнарасының резервуарын жаңадан сатып алу үшін облыстық энергетика, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасына өтінім берілді. Ауыз су беру штаттық режимде жүзеге асырылуда. Қазіргі уақытта барлық елді мекендерге электр қуаты толықтай берілді, — деп хабарлады аудан әкімдігінен.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да су мұнарасы құлап, бір адамның жоғалып кеткенін жазған едік.

    Сондай-ақ БҚО-да боранда жоғалып кеткен үш адамның денесі табылды.

