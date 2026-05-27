    Blind футболдан Қазақстан ұлттық құрамасы тарихи жеңіске жетті

    АСТАНА. KAZINFORM - АҚШ-тың Сиэтл қаласында Вlind футболдан (көру қабілеті бұзылған жандар арасындағы) халықаралық турнир өтті. Турнирге АҚШ, Перу және Қазақстан ұлттық құрамалары қатысты.

    Фото: Қазақстан футбол федерациясы

    Қазақстан футбол федерациясы баспасөз қызметінің хабарлауынша ұлттық құрама алғашқы ойында АҚШ құрамасымен 0:0 есебімен тең түсті. Ал шешуші ойында Оңтүстік Американың мықты құрамаларына қарсы сәтті өнер көрсетіп жүрген тәжірибелі Перу командасын 1:0 есебімен жеңді.

    Матчтағы жалғыз жеңіс голын Болат Жанымхан соқты. Сондай-ақ ұлттық құраманың қақпашысы бірнеше қауіпті сәтте командасын құтқарып, тарихи жеңіске үлкен үлес қосты.

    -Бұл - Қазақстанның Вlind футбол тарихындағы алғашқы халықаралық трофей. Жеңіс құтты болсын!,-делінген хабарламада.

    Осыған дейін футболдан Қазақстан кубогының жартылай финалы қашан өтетінін жаздық.


    Айдар Оспаналиев
