KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:42, 03 Қазан 2025 | GMT +5

    Білім жүйесінде «Еңбек Ері» атағын алған қанша ұстаз еңбек етіп жатыр

    АСТАНА.KAZINFORM — Қазақстанның тарихында жоғары мемлекеттік награда «Еңбек Ері» атағымен марапатталған тоғыз педагогтің есімі белгілі. Олардың ішінде Социалистік Еңбек Ерлері Жақия Шайжүнісов, Құдыс Әбсәметов, Рафиқа Нұртазина, Маржан Тасова бар. Бұл туралы Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. 

    Білім жүйесінде «Еңбек Ері» атағын алған қанша ұстаз еңбек етіп жатыр
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    2008 жылы «Қазақстанның Еңбек ері» атағымен академик Аягүл Миразова марапатталды, ал 2018 жылы бұл жоғары атақ Шымкент қаласындағы А.Пушкин атындағы №1 мектеп-гимназиясының биология пәнінің мұғалімі Алина Соловьеваға берілді.

    Арада 5 жылдан кейін 2023 жылы 5 қазанда абайлық мұғалім Алма Шүкіжанова марапатталды. 2024 жылы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ел тарихында алғаш рет бірден екі мұғалімге «Қазақстанның Еңбек Ері» атағымен Алтын жұлдыз айрықша ерекшелік белгісін және «Отан» орденін тапсырды. Олар – Алматы қаласындағы №4 арнайы мектеп-интернатының математика пәнінің мұғалімі Гүлжанар Нұрпейісова мен Орал қаласындағы №34 мектеп-гимназиясының мұғалімі Эльмара Траисова. 

    Айта кетелік Қасым-Жомарт Тоқаев бір топ ұстазды мемлекеттік наградамен марапаттаған еді

    Тегтер:
    Білім Мектеп ҚР Оқу-ағарту министрлігі Мұғалім марапат
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар