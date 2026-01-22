Blue Origin жаңа байланыс желісі үшін мыңдаған жер серігін ұшырады
АСТАНА. KAZINFORM – Джефф Безостың Blue Origin ғарыш компаниясы байланыс желісін құру үшін ғарышқа 5 408 жер серігін ұшыру жоспары туралы жариялады, деп хабарлайды NBC News.
Жер серіктерін орналастыруды бастау 2027 жылдың соңғы тоқсанында жоспарланып отыр.
Жаңа желі «Жер бетінің кез келген жерінде 6 Тбит/с дейінгі деректер жылдамдығын» жеткізуге арналған және ол деректерді өңдеу орталықтарына, мемлекеттік мекемелерге және кәсіпорындарға қызмет көрсетеді. Компания осылайша Илон Масктың SpaceX компаниясы басымдыққа ие жер серіктері топтамалары нарығына шығып отыр.
Жер серіктері арасындағы жоспарланған оптикалық байланыс арқылы мүмкін болған бұл жылдамдық тұтынушылық стандарттар бойынша өте жоғары және желіні деректерді өңдеу және ауқымды үкіметтік бағдарламалар үшін маңызды етеді. Blue Origin-да желінің ең көбі 100 мың клиентті қолдауға арналғанын мәлімдеді.
TeraWave деп аталатын желінің таныстырылуы ғарыш саласында ЖИ-ді қолдана отырып деректерді ірі ауқымды өңдеуге деген өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыру үшін ғарыштағы деректер орталықтарын салуға ынтасының артуымен тұспа-тұс келді. Жерде бұл технологияны енгізу өте көп энергия мен ресурстарды қажет етеді.
Илон Масктың шамамен 10 мың төмен орбиталық спутниктен тұратын Starlink желісі ғарыштан алыс орналасқан дәстүрлі жеке спутниктерге қарағанда жоғары деңгейдегі қауіпсіздік пен қосылу жылдамдығын ұсынады.
Бұған дейін Қазақстанда Starlink Direct to Cell спутниктік байланыс технологиясы сынақтан сәтті өткенін жаздық.