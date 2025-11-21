«Богатырь көмір» ЖШС-нен 123 млн теңге жымқырғандар ұсталды
АСТАНА. KAZINFORM – Қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті «Богатырь көмір» ЖШС-нің (жарғылық капиталындағы 50% үлесі «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тиесілі) қаржысын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатыр.
Тексеру барысында бірқатар коммерциялық компания басшылары бұрын пайдаланылған қосалқы бөлшектерді жаңа зауыттық өнім ретінде кәсіпорынға жеткізу схемасын ұйымдастырғаны анықталды.
Схеманы іске асыру үшін тауар мен материалдарды қабылдауға жауапты «Богатырь көмір» ЖШС-нің қызметкері тартылған. Ол талаптарға сәйкес келмейтін бөлшектердің еш кедергісіз қабылдануын қамтамасыз етіп, олардың сапасын негізсіз растаған. Екі жыл бойы жалған сәйкестік сертификаттары бойынша реакторлар, цилиндр блоктары, автотіркемелер және тежегіш жүйелерінің бөлшектері жаңа өнім ретінде жеткізіліп отырған.
Нәтижесінде «Богатырь көмір» ЖШС-не 123 млн теңге көлемінде залал келтірілген. Қылмыстық жолмен алынған қаражат байланысы бар ЖШС мен жеке кәсіпкерлер арқылы жалған шарттар бойынша шығарылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған.
Тінту барысында күдіктілерден 27 млн теңге қолма-қол ақша тәркіленді. Сот санкциясымен күдіктілердің 6 автокөлігіне, соның ішінде «Cadillac Escalade», «Range Rover», «Toyota Land Cruiser 250» автокөліктеріне тыйым салынды. Үш күдікті қамауға алынды. Тергеу жалғасып жатыр. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.
Осыған дейін «Қазсушар» РМК-ның Қызылорда филиалынан 188 млн теңгені жымқырғандар ұсталғаны туралы жаздық.