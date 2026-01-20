Бокс: Оралдағы жарыстан кейін Азия чемпионатына баратын жасөспірімдер іріктеледі
ОРАЛ. KAZINFORM – Орал қаласында «Жайық арена» спорт кешенінде 2012 жылғы жасөспірімдер арасында бокстан Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр.
Байрақты бәсекеге 17 облыстан және үш қаладан 221 жас боксшы келді. Олар 33-тен 70 келіге дейін 13 салмақ дәрежесі бойынша чемпиондық атақ пен жүлделі орындарды сарапқа салады.
Жарыстың салтанатты ашылу рәсімінде БҚО дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Бақдәулет Сәбитов, 2016 жылғы Олимпиада чемпионы және кәсіпқой боксшы Данияр Елеусінов және ҚР бокстан мемлекеттік жаттықтырушысы Аслан Егеубаев жас спортшыларға сәттілік тіледі.
- Бұл чемпионаттың Оралда өтуінің ерекше мәні бар. Мен өзім осында 13 жасымда жасөспірімдер арасында топ жарып едім. Алайда ол кездегі мен қазіргі таңдағы бокс деңгейін салыстыруға келмейді. Оралдағы бокс мектебі даму үстінде. Даниял Сәбит бар, жастар арасында әлем чемпионы атанған Өнер Сейілхан бар, жастар өсіп келеді, - деді Д.Елеусінов.
Бокстан Қазақстан жасөспірімдер құрамасының аға жаттықтырушысы Жақсылық Молдаханов жарыс қорытындысына сәйкес 1-16 мамыр аралығында Ташкент қаласында өтетін Азия чемпионатына баратындар іріктелетінін атап өтті.
- Осы чемпионаттың өзіне жасөспірімдер бірден келген жоқ. Олар алдымен аудандық, облыстық деңгейде іріктеуден өтті. Содан кейін солтүстік-шығыс, оңтүстік-батыс бойынша екі аймақтық чемпионат болды. Қазақстан жасөспірімдер құрамасы жасақталғаннан кейін Азия чемпионаты қарсаңында бірнеше оқу-жаттығу жиыны өтеді. Сондай-ақ боксшылар жарыстарға қатысады, - деді Ж.Молдаханов.
Оралдағы Қазақстан чемпионаты 24 қаңтарда мәресіне жетеді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жәнібек Әлімханұлының допинг дауына қатысты іс қайта қаралатынын жазған едік.