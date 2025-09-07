KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    03:06, 07 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Боксшы Бейбарыс Жексен әлем чемпионатындағы дебютін жеңіспен бастады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық былғары қолғап шебері Бейбарыс Жексен Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан әлем чемпионатындағы алғашқы жекпе-жегінде сенімді түрде жеңіске жетті.

    Бейбарыс Жексен
    Фото: Сали Сабиров/Қазақстан ҰОК

    Бейбарыс Жексен (60 келіге дейін) алғашқы кезеңде Джунмилардо Огаиремен (Филиппин) қолғап түйістірді.

    ҚР ҰОК мәліметінше, отандасымыз алғашқы раундтан-ақ басымдық танытты. Нәтижесінде, қазақстандық боксшы төрешілердің шешімімен 5:0 есебімен жеңді.

    Бибарыстың келесі қарсыласы Аустралия-Үндістан текетіресінде анықталады.

    Айта кетейік, қазақстандық боксшы Надежда Рябец әлем чемпионатын аяқтады.

    Виктория Графеева алғашқы жекпе-жегінде жеңіске жетті.

    Төрехан Сабырхан Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан ересектер арасындағы әлем біріншілігін жеңіспен бастады.

