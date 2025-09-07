03:06, 07 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Боксшы Бейбарыс Жексен әлем чемпионатындағы дебютін жеңіспен бастады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық былғары қолғап шебері Бейбарыс Жексен Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан әлем чемпионатындағы алғашқы жекпе-жегінде сенімді түрде жеңіске жетті.
Бейбарыс Жексен (60 келіге дейін) алғашқы кезеңде Джунмилардо Огаиремен (Филиппин) қолғап түйістірді.
ҚР ҰОК мәліметінше, отандасымыз алғашқы раундтан-ақ басымдық танытты. Нәтижесінде, қазақстандық боксшы төрешілердің шешімімен 5:0 есебімен жеңді.
Бибарыстың келесі қарсыласы Аустралия-Үндістан текетіресінде анықталады.
Айта кетейік, қазақстандық боксшы Надежда Рябец әлем чемпионатын аяқтады.
Виктория Графеева алғашқы жекпе-жегінде жеңіске жетті.
Төрехан Сабырхан Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан ересектер арасындағы әлем біріншілігін жеңіспен бастады.