    15:51, 16 Қараша 2025 | GMT +5

    Боксшы Санжарәлі Бегалиев Үндістандағы әлем кубогының жартылай финалына шықты

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Нью-Делиде (Үндістан) бокстан әлем кубогының финалдық кезеңі басталды, деп хабарлайды olympic.kz. 

    Санжарәлі
    Фото: Сали Сабиров / ҰОК

    Ерлер арасында 80 келіге дейінгі салмақта қазақстандық боксшы Санжарәлі Бегалиев жартылай финалға жолдама алды. 

    1/4 финалда отандасымыз Оңтүстік Корея өкілі Минсен Кимнен басым түсті.

    Санжарәлінің қоржынында енді кем дегенде қола медаль бар. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін Нью-Дели қаласындағы World Boxing аясында өтетін әлем кубогында қазақстандық боксшылардың қарсыластары анықталғанын жазғанбыз. 

    Тегтер:
    Бокс турнир Спорт Үндістан әлем кубогы
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
