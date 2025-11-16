World Boxing: қазақстандық боксшылардың алғашқы қарсыластары анықталды
АСТАНА. KAZINFORM — Үндістан астанасы Нью-Дели қаласында World Boxing аясында өтетін әлем кубогында қазақстандық боксшылардың қарсыластары анықталды.
Әлем кубогы үш кезеңнен тұрады. Алғашқы кезеңі сәуір айында Бразилияның Фос-ду-Игуасу қаласында болса, одан кейін шілде айында Астана да жалауын көтерді.
Енді беделді бәсеке 16-20 қарашада Үндістанның Нью-Дели қаласында өтеді.
Қазақстан атынан ерлер құрамасынан 8 боксшы, ал әйелдер құрамасынан 5 спортшы қатысады.
Ерлер
50 келі. Нұрзат Онгаров — Джадумани Сингх (Үндістан)
55 келі. Нұрсұлтан Алтынбек — Паван Бартвал (Үндістан)
70 келі. Нұрбек Мұрсал — Ихтияр Нишонов (Қырғызстан)
75 келі. Аман Қонысбеков — Джавохир Абдурахимов (Өзбекстан)
80 келі. Санжарали Бегалиев — Ким Мин Сён (Оңтүстік Корея)
85 келі. Сұлтанбек Айбарұлы — Ким Дэ Хун (Оңтүстік Корея)
90 келі. Бекзат Таңатар — Навин Кумар (Үндістан)
90 келіден жоғары. Даниял Сапарбай — Нарендер (Үндістан) / Андрей Халецкий (Украина).
Әйелдер
48 келі. Ақбота Болат — Минакши (Үндістан)
51 келі. Жансая Рахымберді — Ярослава Маринчук (Украина) / Гуо И Сюань (Тайвань)
57 келі. Ұлжан Сәрсенбек — Жасмин (Үндістан)
80 келі. Диана Магауяева — Агата Качмарска (Польша)
80 кг. Әсел Тоқтасын — Олтиной Сотимбоева (Өзбекстан).