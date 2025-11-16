KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:20, 16 Қараша 2025 | GMT +5

    World Boxing: қазақстандық боксшылардың алғашқы қарсыластары анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Үндістан астанасы Нью-Дели қаласында World Boxing аясында өтетін әлем кубогында қазақстандық боксшылардың қарсыластары анықталды.

    World Boxing
    Фото: Қазақстан бокс федерациясы

    Әлем кубогы үш кезеңнен тұрады. Алғашқы кезеңі сәуір айында Бразилияның Фос-ду-Игуасу қаласында болса, одан кейін шілде айында Астана да жалауын көтерді. 

    Енді беделді бәсеке 16-20 қарашада Үндістанның Нью-Дели қаласында өтеді.
    Қазақстан атынан ерлер құрамасынан 8 боксшы, ал әйелдер құрамасынан 5 спортшы қатысады.

    Ерлер

    50 келі. Нұрзат Онгаров — Джадумани Сингх (Үндістан)
    55 келі. Нұрсұлтан Алтынбек — Паван Бартвал (Үндістан)
    70 келі. Нұрбек Мұрсал — Ихтияр Нишонов (Қырғызстан)
    75 келі. Аман Қонысбеков — Джавохир Абдурахимов (Өзбекстан)
    80 келі. Санжарали Бегалиев — Ким Мин Сён (Оңтүстік Корея)
    85 келі. Сұлтанбек Айбарұлы — Ким Дэ Хун (Оңтүстік Корея)
    90 келі. Бекзат Таңатар — Навин Кумар (Үндістан)
    90 келіден жоғары. Даниял Сапарбай — Нарендер (Үндістан) / Андрей Халецкий (Украина).

    Әйелдер

    48 келі. Ақбота Болат — Минакши (Үндістан)
    51 келі. Жансая Рахымберді — Ярослава Маринчук (Украина) / Гуо И Сюань (Тайвань)
    57 келі. Ұлжан Сәрсенбек — Жасмин (Үндістан)
    80 келі. Диана Магауяева — Агата Качмарска (Польша)
    80 кг. Әсел Тоқтасын — Олтиной Сотимбоева (Өзбекстан).

    Тегтер:
    Бокс Спорт
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар