17:06, 19 Қараша 2025 | GMT +5
Боксшы Ұлжан Сәрсенбек әлем кубогі ақтық кезеңінің қола жүлдегері атанды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық боксшы Ұлжан Сәрсенбек Делиде (Үндістан) өтіп жатқан Әлем кубогының ақтық кезеңінде қола жүлдеге ие болды.
Бұрымды боксшымыз 57 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғады. ҚР ҰОК мәліметінше, Ұлжан жартылай финалда үндістандық Жасминмен қолғап түйістірді. Тартысты жекпе-жекте үнді боксшысы жеңіске жетті.
